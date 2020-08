Korona tuli lomalta

Pääkirjoitus

Uutisissa alkaa olla taas enemmän positiivista asiaa. Valitettavasti kyse on koronatestituloksista.

Kevään kasvaneiden tartuntamäärien jälkeen tauti saatiin Suomessa hyvin hallintaan. Kun tauti oli kurissa, voitiin rajoitteita purkaa ja suomalaiset pääsivät lomailemaan.

Ihminen on sopeutuvaa sorttia. Keväällä sopeuduttiin poikkeusoloihin ja kesällä hyvin nopeasti niistä pois.

Nyt korona on lomansa pitänyt ja palaa sorvin ääreen. Apunaan sillä on ulkomaanmatkoilta palailevat suomalaiset. Taudin vakavuudesta on puhuttu paljon, mutta ei ilmeisesti riittävästi, sillä edelleen riittää väkeä, jotka ovat valmiita riskeeraamaan oman ja muiden terveyden hakemalla taudin ulkomailta, kun sitä ei ollut Suomessa tarjolla.

Työpaikoilla matkustustarpeita punnitaan tarkasti ja vain välttämättömät reissut tehdään, nekin sääntöjen ja ohjeiden puitteissa.

Vapaa-ajan matkustelu on pitkälti meidän kaikkien omalla vastuulla. Ymmärrys riskilomailijoiden valintoihin loppuu viimeistään siinä vaiheessa, kun itse aiheutetusta karanteenista haetaan ansionmenetyskorvauksia, jotka lopulta lankeavat kaikkien maksettavaksi.

Varteenotettavia lomakohteita löytyy edelleen kotimaasta. Tästäkin on ollut puhetta.