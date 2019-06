Matkailuhoukutukset ovat vieressämme

Matkustamisen aiheuttamasta hiilijalanjäljestä puhutaan koko ajan enemmän, ja se on hyvä. Matkustusjalanjälkensä kompensoimiseenkin on jatkuvasti enemmän konkreettisia mahdollisuuksia.

Kauas matkustamisessa on aina oma hohtonsa ja mielenkiintonsa, mutta toivottavasti sitä ei perustella pelkästään sillä, että kotiseudulla ei ole mitään nähtävää tai koettavaa. Kuinka moni tunnustaa kuuluvansa siihen ryhmään, joka voi helpostikin käydä esimerkiksi museoissa, vanhoissa kirkoissa tai perusnähtävyyksillä, kunhan ne ovat muualla kuin kotikaupungissa. Eikö olisi matkustamisen hiilijalanjäljenkin kannalta reilua, että ensimmäisenä kokemuksia haettaisiin läheltä?

Tänä kesänä Jyväskylän seudun mainostetaan tarjoavan matkailijalle hyvinvointia, Alvar Aallon arkkitehtuuria, kulttuuria sekä tapahtumia maaseudun rauhasta kaupungin sykkeeseen. On erinomaista, että täällä liikkujille on tarjolla monenlaista aktiviteettia. Jokaisen kannattaa kuitenkin muistaa, että sama kattaus on tarjolla meille paikallisillekin.

Jyväskylän seudulta ei tarvitse lähteä mihinkään löytääkseen esimerkiksi mielenkiintoisia ja haastavia ulkoilureittejä. Itse asiassa on virkistävää huomata ”neljä askelta” merkityltä reitiltä sivuun otettuaan olevansa lähes eksyksissä jyväskyläläisessä metsässä. Ja komean korpin näkeminen muutaman metrin päästä on aivan yhtä hienoa lähimetsässä kuin tiettömien teiden takana.