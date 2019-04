Meneekö eurovaalit väyrystelyksi?

Ehdokasasettelu eurovaaleihin päättyi torstaina 18.4. Keski-Suomen osalta lopputulos on monella tapaa yllättävä. Toukokuun europarlamenttivaaleissa on ehdolla peräti 16 keskisuomalaista. Määrä on suurin 2000-luvun eurovaaleista. Ehdolle ilmoittautui useita kansanedustajiksi juuri valittuja poliitikkoja. Eikä moni tiedä, lähtisikö Brysseliin oikeasti, jos tulisi valituksi.

Mistä tässä on oikein kysymys? No tietysti väyrystelystä. Tuoreet ääniharavat lähtevät pohjustamaan tietä vähemmän tunnetuille ehdokkaille. Mauri Pekkarinen (kesk.) ja Henna Virkkunen (kok.) ovat menossa Brysseliin töihin – siitä ei ole epäselvyyttä.

Teuvo Hakkarainen (ps.) on todennut STT:lle, että hän aikoo ”näillä näkymillä” lähteä europarlamenttiin, jos tulee valituksi. Eduskuntaan noussut Sebastian Tynkkynen (ps.) kertoo verkkosivuillaan, että ottaisi vastaan paikan europarlamentissa. Toinen uusi kansanedustaja Veikko Vallin (ps.) ei ole lähdössä Brysseliin, vaan jatkaa kansanedustajana. Merja Kyllönen (vas.) on todennut, ettei ota mepin paikkaa vastaan, vaikka sellainen tulisi. Puoluetoveri Hanna Sarkkinen ei osaa vielä sanoa.

Iltalehden uutispäätoimittaja Perttu Kauppinen totesi pääkirjoituksessaan, että eurovaaliehdokkuudella pelleilevät kansanedustajat tekevät pilkkaa paitsi Euroopan unionista myös Suomen eduskunnasta ja samalla koko edustuksellisesta demokratiasta. Väyrystelystä tuli yhtäkkiä politiikan valtavirtaa.