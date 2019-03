Merkittävä kädenojennus

Jyväskylän kaupunki kannustaa yrityspalvelusetelillä kasvuhakuisia yrityksiä systemaattisempaan yritystoiminnan kehittämiseen sekä hyödyntämään erilaisia asiantuntijapalveluita. Seteli on tarkoitettu kaupungin alueella toimiville pk-yrityksille. Setelillä tuetaan myynnin ja markkinoinnin, kansainvälistymisen sekä strategiatyön ja johtamisen kehittämistä.

Yrityspalveluseteliä voi luonnehtia matalan kynnyksen vaikuttavaksi tukimuodoksi. Palvelusetelin arvo on 5 000 euroa, josta yritysten omavastuuosuus on 20 prosenttia. Sillä rahalla on saatavissa jo paljon tarpeellista asiantuntija-apua, eikä homma karkaa käsistä. Seteliä voi hakea kahdessa haussa, joista ensimmäinen on keväällä 1.–30.4. ja toinen syksyllä 2019.

Jyväskylän, Jyvässeudun ja Korpilahden yrittäjä­yhdistykset ovat tehostaneet toimintaansa muodostamalla yhteisen YRVA-ryhmän ajamaan yrittäjien asioita. Yhteisen YRVA-ryhmän avulla pystytään lähestymään kaupungin virkamiehiä yhdellä äänellä. Yrittäjät ovat toimeliasta porukkaa. Yksi YRVA-ryhmistä seuraa kaavoittamista ja rakentamista, toinen keskittyy julkisiin hankintoihin, kolmas tapahtumiin ja neljäs oppilaitosyhteistyöhön eri koulutasoilla.

Yhteistyö pelaa hyvin molempiin suuntiin. Yhdistykset antavat Jyväskylän kaupungille kiitettävän arvosanan elinkeinomyönteisyydestä ja käytännön toimista, joilla vaikutetaan yritysten toimintaedellytyksiin.