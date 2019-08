Muuramessa ei helpolla luovuteta

Kun Riihivuoren laskettelukeskus pyllähti nurin viimeksi, monet varmasti ajattelivat, että Riihivuoren tarina oli siinä. Eipä ollut. Laskettelukeskus Riihivuori aukeaa tällä tietoa jo ensi kaudeksi. Muuramen kunta tekee sopimuksen laskettelukeskuksesta Tiina ja Kari Sirosen kanssa, jotka odottavat vielä asian varmistumista ennen yrityksen perustamista.

Muuramen kunnanhallitus teki päätöksen rinteiden vuokraamisesta 12.8. yksimielisesti – kuinkas muuten. Kunnanjohtaja Ari Ranta-ahon mukaan lähtökohtana on pitkä, vähintään 20 vuoden vuokrasopimus. Rinnebisnes ja Riihivuoren rinteet ovat tuttuja niin isälle Kari Siroselle kuin tyttärelle Tiina Siroselle. Kari Sironen on toiminut lasketteluyrittäjänä Riihivuoressa vuosina 1993–2010.

Rinteiden avaaminen ensi talveksi on Kari Sirosen mielestä ihan realismia, koska tarvittava kalusto on olemassa. Vuokraajat ottavat vastuulleen laskettelutoiminnan vaatimien laitteiden ja koneiden hankinnan ja ylläpidon sekä mahdollisen muokkaamisen. Yrittäjien vastuulle tulee myös toiminnan vaatimien lisärakennusten rakentaminen ja ylläpito.

Kunnan tavoitteena on ollut alusta lähtien Riihivuori-kokonaisuuden paketoiminen. Ohjenuorana on strateginen suunnitelma Masterplan 2030, joka ohjaa alueen maankäytöllistä ja toiminnallista kehittämistä. Kunnan roolina on etsiä yrittäjät eri toiminnoille.