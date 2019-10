Nuoria autetaan pian uusin eväin

Jyväskylä on mukana vuoden 2020 alkupuolella käynnistyvässä Sitran hallinnoimassa Lapset SIB II -hankkeessa. Jyväskylässä ryhdytään auttamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aivan uudella tavalla. Verovarojen sijasta nuoria autetaan nyt yksityisten sijoittajien rahalla. Hanke osuu todella hyvään saumaan.

Uusi tapa on Jyväskylälle taloudellisesti riskitön. Kaupungin kukkaronnyörejä tarvitsee höllätä vasta, kun mittariksi asetettu tavoite on saavutettu. Tavoite voi olla esimerkiksi nuoren tutkinto tai työllistyminen. Nyt pitää syntyä tuloksia. Kaupunki on itse määritellyt, että se haluaa lähteä auttamaan syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia niin sanottuja NEET-nuoria, joilla ei ole työ-, koulutus- tai harjoittelupaikkaa.

Kaupunki ei voi hävitä tässä hankkeessa. Syrjäytymiskehitys tulevina vuosina tulisi todella kalliiksi Jyväskylälle. Yhden syrjäytyneen nuoren kustannus on Sitran selvityksen mukaan 18 000 euroa. Jos tilanne Jyväskylässä jatkuisi nykyisellään, niin Sitran projektijohtaja Mika Pyykön mukaan puhutaan lähes sadoista miljoonista euroista.

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koiviston maanantaina julkistetun vuoden 2020 budjettiesityksen keskeinen viesti on, että kasvu on Jyväskylälle avainkysymys. Siksi maltillisesta verotuksesta, palveluiden säilyttämisestä ja tarpeellisista investoinneista ei voida tinkiä, jos halutaan kaupungin vetovoiman säilyvän.