Pääsiäinen ilman tulvaa ja kokkoja

Muurame kruunattiin viime kuun lopussa Suomen pientalomyönteisemmäksi kunnaksi. Valintaan pääsivät vaikuttamaan asukkaat, rakentajat ja talotoimittajat. Kunnalla on hyvä maine ja sen asukasmäärä on kasvanut vuosikymmeniä. Iso vetovoimatekijä on se, että kunta voi tarjota maaseutumaista asumista aivan Jyväskylän kaupungin palvelujen ja työpaikkojen tuntumasta.

Sijainti ja naapurin tarjonta eivät kuitenkaan yksin selitä menestystä. Kunnassa on oivallettu asiakaspalvelun merkitys. Asuminen ja rakentaminen pyritään tekemään kuntalaisille mahdollisimman helpoksi. Välittömyydestä kertoo myös perinne, että kunnanjohtaja on paikalla, kun tontin ostaja tekee kaupat.

Perinteestä toiseen. Pohjalaistaustaiselle pääsiäinen ei tule ilman tulvaa ja savun tuoksua. Poikkeuksellisina aikoina pitkä perinne kuitenkin katkeaa eikä trulleja tänä vuonna hätistellä Lestijokilaakson maisemissa. Vieroitusoireiden välttämiseksi on takapihalle tehtävä tulet ja noiduttava muuten vaan.

Poikkeuksia on tulossa myös Suur-Jyväskylän Lehden ilmestymiseen. Lehti pitää pääsiäisen jälkeen viikon tauon ja ilmestyy jälleen keskiviikkona 22.4. Silloin lehden teema on kovin ajankohtainen: Kotona ja puutarhassa.

Hyvää pääsiäistä!