Palokan palo tutkittava tarkoin

Pääkirjoitus

Perjantaina Palokassa syttynyt kerrostalopalo myllersi hetkessä talon asukkaiden elämän. Nyt asukkaille etsitään uusia koteja sekä selvitetään vahinkojen määrää ja jäljitetään korvauksia.

Valtavasta palosta selvittiin onneksi ilman ihmisuhreja. Ehkä juuri sen vuoksi palon ja sen sammuttamisen ympärille on mahtunut myös paljon kysymyksiä ja kritiikkiä.

Paikalla olleet muun muassa ihmettelivät sammutustöiden alkamisen viivästystä. Mediassa pelastusalan ammattilaiset puolestaan kummastelivat palon nopeaa leviämistä.

Palosta tehdään onnettomuustutkinta ja hyvä niin. Tällaisista läheltä piti -tilanteista on opittava.

Jo nyt tiedetään, että palo levisi parvekkeiden kautta. On syytä selvittää, oliko parvekkeissa jotain poikkeavaa ja löytyykö riskirakenteita muualtakin.

Palo keikautti hetkessä päälaelleen pari muutakin asiaa: Koko kevään ikäihmisiä on suojeltu pitämällä heihin etäisyyttä ja koronaa on paettu kotiin. Palo tekikin kodista yhtäkkiä vaarallisen paikan ja apuun tarvittiin läheisiä, joihin on pidetty hetki etäisyyttä.

Läheisten merkitys on kasvanut, kun heistä on pitänyt pysyä kaukana.

Kevään aikana myös auttamisesta on tullut tutumpaa. Palokan palon evakoille satelee apua nyt monesta suunnasta.