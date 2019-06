Ruuhka kertoo liikkumisen suosiosta

Suomen suurin ulkokuntosali valmistuu pala palalta Jyväskylän Rantaraitin varrelle. Nyt vuorossa on Äijälänrannan ulkoliikuntapaikka, jonka avajaisia vietetään keskiviikkona 26.6. Äijälänrannan liikuntapaikalla on useita erilaisia välineitä, joista osa on lihaskunnon kehittämistä varten ja osa harjoittaa aerobista kuntoa.

Uusin ulkoliikuntapaikka on osa Rantaraitin kokonaisuutta, joka koostuu lopulta kaikkiaan 15 liikuntapaikasta ja kuntopysäkistä. Rantaraitista halutaan tehdä monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia tarjoava kokonaisuus, joka innostaa liikkumaan yhtä lailla paikallisia kuin kaupungissa vierailevia.

Suur-Jyväskylän Lehden Kesälehdessä ulkopaikkakuntalaiset kehuivat kovasti sataman kupeessa olevaa liikuntapaikkaa. Kun katsoo itse liikkujien määrää Rantaraitin varrella, voi todeta konseptin toimivan.

Vaikuttaa siltä, että Rantaraitin liikuntapaikkojen onnistumisen ainoa uhka on liiallinen suosio. Vaikka raitti on tavallista leveämpi, välillä tulee ahdasta, kun samoille baanoille pitäisi suosittuihin aikoihin mahtua esimerkiksi ulkoilevia lapsiperheitä, kävelijöitä, lenkkeilijöitä, pyöräilijöitä ja rullaluistelijoita. Ulkoliikuntapisteille tuskin on vielä syntynyt pidempiä jonoja.

Suosio (liiallinenkin sellainen) on kuitenkin pienempi paha kuin jos kaupunkilaiset ja kaupungissa vierailevat jäisivät ihan paikoilleen. Kanssaliikkujat Rantaraitilla on kuitenkin jokaisen meistä huomioitava.