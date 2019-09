Saunahankkeet pitkissä kantimissa

Jyväskylän seudulla on touhuttu vuosikymmeniä saunahankkeiden kanssa. Muuramen saunakylään kohdistui aikanaan suuret odotukset. Siitä ei kuitenkaan kehittynyt odotetun kaltaista vetonaulaa. Hiljaiselon jälkeen saunahanketta yritetään elvyttää Jämsässä – toivottavasti paremmalla menestyksellä.

Sauna from Finland on vauhdittanut saunan matkaa maailmanmaineeseen jo kymmenen vuotta. Suomalainen sauna kiinnostaa maailmalla. Kauneus- ja kylpyläalan kongressista Ranskasta on vastikään viestitty, että elämyksellisyys ja hyvinvointivaikutukset kiinnostivat niin hotellialan johtoa, sauna-alan jälleenmyyjää kuin yksittäisiä kuluttajiakin.

Suomessa järjestetyt tapahtumat ovat vetäneet hyvin porukkaa ympäri maailmaa. Vähänkin mittavammat kotimaiset saunahankkeet eivät tunnu kuitenkaan ottavan tulta. Jyväskylän Satamankärkeen on ollut vireillä useita hankkeita – tuloksetta. Viimeksi Jyväskylän Satamankärjen ohjausryhmä tyssäsi Sauna Finlandia Holding Oy:n saunaravintolahankkeen siksi, ettei valmiutta aiesopimuksen mukaiseen toteuttamiseen ollut. Suunnitelmat eivät olleet rakennuslupavalmiudessa.

Lauantain (31.8.) Suur-Jyväskylän Lehdessä esitellään Halssilassa vastikään ovensa avannut Hakalan sauna. Samalla paikalla toimi yleinen sauna vuodesta 1950 aina vuoteen 1991, viimeiset kahdeksan vuotta Jyväskylän kaupungin pyörittämänä. Jyväskylästä on puuttunut tyystin yleinen sauna, kun pihasauna on ollut viimeiset vuodet yksityiskäytössä. Nyt puute on korjattu.