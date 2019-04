Suhdannehuippu on ohitettu

Keski-Suomessa talouskasvu alkoi jo syksyllä 2015 ja koko maassa syksyllä 2016. Nyt näyttää siltä, että myös kasvun tasaantuminen alkoi Keski-Suomessa muuta maata aiemmin. Kasvua rajoittavat investointien vähyys sekä työvoimapula.

Merkittävimpiä muutoksia aiempaan on vuokratyövoiman käytön lisääntyminen. Keski-Suomen Aikajana 2/2019 -raportin mukaan yritysten henkilöstömäärä on kasvanut Keski-Suomessa kolmessa vuodessa 4 100 työntekijällä. Eniten kasvua, 1 800 henkilötyövuotta, on ollut yritysten käyttämissä palveluissa eli KIBS-aloilla.

Vuokratyövoiman käyttö on kasvanut joka vuosi, ja viime vuonna kasvua oli 20 prosenttia. Ala on voimakkaassa kasvussa myös Keski-Suomessa. Yritykset eivät enää rekrytoi yhtä herkästi kuin aiemmin pysyviin työsuhteisiin, vaan käyttävät vuokratyövoimaa kysynnän mukaan. Vuokratyövoiman käyttö helpottaa toisaalta työvoiman saantia työvoimapulaa kärsivillä toimialoilla.

Kovin kasvu Keski-Suomessa tarkastelujaksolla oli Äänekosken seudulla, missä liikevaihdot kasvoivat viime vuonna 12,2 prosenttia. Kasvua selittää uuden biotuotetehtaan käynnistyminen kesällä 2017. Teollisuuden investointeja kaivattaisiin kipeästi lisää. Jyväskylän seudulla teollisuus kasvoi vielä vuonna 2017 yhteensä 8,9 prosenttia, mutta viime vuonna enää 3,7 prosenttia. Positiivinen asia on, että työttömyys laskee edelleen hyvää vahtia, erityisesti Jyväskylän ja Äänekosken seuduilla.