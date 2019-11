Tarjolla ristiriitaisia talousuutisia

Keski-Suomen lähiajan talousuutiset ovat olleet hieman ristiriitaisia: Säästöpankki Optia teki huimaa tulosta alkuvuonna, Valtra varautuu lomautuksiin, Pihlajalinna karsii 180 työpaikkaa jne. Kauppakamareiden tuoreimman kyselyn mukaan työvoimapula riivaa keskisuomalaisia yrityksiä. Jopa 70 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä ilmoittaa, että pula osaavasta työvoimasta on aiheuttanut ongelmia yrityksen liiketoiminnassa.

Keskisuomalaisista yrityksistä lähes 60 prosenttia vastasi, että työvoimakustannusten alentaminen lisäisi työvoiman kysyntää vuonna 2020. Suurin osa Kauppakamareiden kyselyyn vastanneista yrityksistä uskoo, että talousnäkymien parantuminen ja epävarmuuden vähentyminen saisivat investoinnit kasvuun.

Toimitusjohtaja Ari Hiltusen mukaan laaja joukko keskisuomalaisia yrityksiä kärsii osaavan työvoiman puutteesta. Työvoimapulasta kärsivien yritysten osuus on koko Suomessa poikkeuksellisen suuri. Kyse on kansantalouden rakenteellisista haasteista. Tietyillä aloilla on ylitarjontaa työvoimasta. Esimerkiksi monissa teollisuuden, rakentamisen, palvelu- ja ict-alan yrityksissä työvoimaa on huonosti saatavilla.

Keski-Suomen yritysten suhdanneodotukset ovat maan keskiarvoa myönteisemmät, uutisoi tuorein EK:n Suhdannebarometri lokakuun lopulla. Vaikka Keski-Suomen kasvun kovin vauhti onkin hyytynyt, yrityksillä on edelleen kasvuhaluja. Noin 40 prosenttia pk-yrityksistä on kasvuhakuisia.