Tehdään jätteiden lajittelusta helppoa

Kasvaisiko lajittelun määrä tavallisissa kodeissa, jos lajittelu tehtäisiin mahdollisimman helpoksi? Vai päihittäisikö lajittelun aiheuttama vaiva kuitenkin siitä saatavan hyödyn helpotuksista huolimatta?

Kysymyksiin saattaa löytyä piankin vastauksia Jyväskylässä, sillä kaupungissa käynnistetään lajittelukokeilu. Nyt alkavassa selvityksessä JAPA ry toteuttaa pienimuotoisen lajitteluastiakokeilun yhteistyössä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa. Kokeilun aikana testataan, miten keittiön lajitteluastioiden päivittäminen asianmukaisiksi sekä asukkaille annettava jäteneuvonta vaikuttavat jätteiden lajitteluun ja syntyvän sekajätteen määrään taloyhtiössä.

Nyt ei siis mahdollisen lajitteluhaluttomuuden syyksi enää kelpaa se, että keittiön allaskaapista ei löydy kuin yksi tai korkeintaan kaksi roska-astiaa.

Kokeilu on mielenkiintoinen, sillä se kertoo mahdollisesti hieman laajemminkin ihmismielen toiminnasta. Kun teknisiä esteitä jonkin asian toteutumiseksi poistetaan, keksiikö mieli jotain muuta, joka estäisi tavoiteltua toimintaa. Lajittelun parantumisen suhteen voi Jyväskylän seudulla olla varsin toiveikas, sillä täällä on paljon esimerkiksi nuorta väkeä, joka on pienestä asti nähnyt ja tottunut jonkinlaiseen lajitteluun ja kierrätykseen sekä arjen jätteiden vähentämispyrkimyksiin.

Kovin kauan ei tarvitse odotella vastauksia kaikkiin näihin kysymyksiin, sillä kokeilusta on määrä saada tuloksia jo tämän kevään aikana.