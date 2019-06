Tekoälyosaaminen kuumaa valuuttaa

Tekoälyyn perehtyneet ovat kuumaa valuuttaa työmarkkinoilla nyt ja lähitulevaisuudessa. Se kävi selväksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Data-analytiikka ja tekoäly -opintokokonaisuuden ennätysnopeasta täyttymisestä. JAMKin syyskuussa alkava tekoälykoulutus täyttyi kolmessa minuutissa.

Tekoälyyn ja data-analytiikkaan keskittyvä opintokokonaisuus osoittautui hurjasti odotettua suositummaksi. Nyt rannalle jääneitä lohduttaa varmasti tieto, että lisätoteutuksia on luvassa yksi tämän vuoden marraskuulle sekä vuoden 2020 tammikuulle ja maaliskuulle. Tässä välissä ehtii syventää tekoälyosaamistaan Pekka Neittaanmäen ja Timo Siukosen jykevästä 327-sivuisesta kirjasta ”Mitä tulisi tietää tekoälystä”.

Kurssille varatut 30 paikkaa menivät siis kolmessa minuutissa, kun ilmoittautuminen alkoi. Jonoon jäi yli sata opiskelijaa, ja kyselyjä on tullut paljon jälkikäteenkin. Ensimmäisen opintokokonaisuuden suosio yllätti JAMKin tieto- ja viestintätekniikan lehtorin ja tekoälyasiantuntijan Mika Rantasen ja muun JAMKin henkilökunnan täysin.

Data-analytiikan ja tekoälyn koulutus on 30 opintopisteen opintokokonaisuus, joka perehdyttää opiskelijan datan käsittelyyn ja analysointiin, big data -ympäristöihin sekä kone- ja syväoppimiseen. Kurssin lopulla tehdään erillinen projektityö. Opintokokonaisuus on kokonaan verkossa suoritettava, ja opintojaksot on suunniteltu niin, että ne voidaan suorittaa työn ohessa.