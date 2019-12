Tulli se vasta sirkuksen löysi

Hapuilevan hallituksen joulusirkus senkun pyörii. Uuden hallituksen tuolinvaihtotalkoot tuli hoidettua rivakasti. Sirpa Paateron (sd.) poissaolo jäi lyhyeksi. Hänestä tehtiin uusinnassa kuntaministeri. Pääministeri Antti Rinne (sd.) yritti sinnitellä laukkunsa kahvassa loppuun saakka, mutta joutui antamaan periksi.

Mika Lintilä (kesk.) menetti valtiovarainministerin salkun puoluetoveri Katri Kulmunille ja sai sen tilalle elinkeinoministerin salkun. Hissukseen olleesta Äänekosken kasvatista Timo Harakasta (sd.) tulee nyt liikenne- ja viestintäministeri. Pekka Haavisto (vihr.) saa jatkaa ulkoministerinä kasvaneesta arvostelusta huolimatta.

Todellisen uroteon on tehnyt Tulli, joka paljasti useita tuhansia ihmisiä, jotka ovat myyneet tai ostaneet verkkokaupassa huumeita. Kyse on Suomen laajimmasta rikostutkinta-aineistosta, jonka mikään viranomainen on pystynyt taltioimaan tutkintaa varten.

Tulli takavarikoi viime keväänä Silkkitie-nimisen suomenkielisen verkkokaupan palvelimen ja on nyt tutkinnassa löytänyt sieltä noin 400 000 nimimerkkiä sekä tiedot heidän tekemästään huumekaupasta Silkkitie-sivustolla vuosina 2013–2019.

Tulli on tunnistanut käyttäjätunnuksista tähän mennessä jo 7 500 eri henkilöä, jotka asuvat Suomessa ja ovat tehneet huumekauppaa sivustolla. Tullin aineiston perusteella asukaslukuun nähden eniten huumekauppaan osallisia on paljastunut tähän mennessä Jyväskylän, Oulun ja Tampereen seuduilla.