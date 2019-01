Lähiaika on ollut Jyväskylässä yrittäjyyden suurta juhlaa. Ensin olivat asialla Keski-Suomen Yrittäjät. 80 vuotta täyttänyttä järjestöä juhlittiin näyttävästi Jyväskylän yliopiston päärakennuksen juhlasalissa. Reipasotteisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtajan Tapu Holttisen mukaan Keski-Suomessa on hyvä yrittäjyysilmapiiri, mikä lähti syntymään jo Y4-hankkeen aikana. Se luo kasvulle ja kehitykselle hyvät edellytykset.

Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtajan Petri Salmisen mielestä kolme viimeistä vuotta on ollut uusiutumisen aikaa. Järjestöä on uudistettu sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti. Samalla on rakennettu aktiivista toimintaa, joka vastaisi yrittäjien järjestölleen asettamia tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen korosti pienyrittäjien merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle. Mäkynen muistutti yrittäjäjärjestön puolustaneen hallituksen tärkeää tavoitetta jatkaa työllisyysasteen nostamista, ja sen myötä työllistämisen helpottamista. Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen alle 10 henkilön yrityksille saa järjestön kannatuksen hieman vesitettynäkin.

Perinteisessä Yrittäjäjuhlassa Paviljongissa 19.1. oli rento meininki. Täpötäyttä uutta juhlapaikkaa kehuttiin kovasti. Niin nuoremmilla kuin varttuneimmillakin yrittäjillä on nyt hyvä veto päällä. Hyvää kehitystä on sekin, että yksinyrittäjiäkin on alettu palkitsemaan.