Rattijuoppoja liikenteessä yhä enemmän

Jyväskylässä on tullut tänä vuonna huhtikuun loppuun mennessä 69 epäiltyä rattijuopumusta, joissa vaikuttavana aineena on ollut alkoholi. Alkoholi ja muu huumaava aine -yhdistelmällä epäiltyä rattijuopumusta on yhdeksän. Rattijuopumusepäily, jossa on vain muu huumaava aine, ei alkoholia lainkaan, on ollut tähän mennessä 133.

Yhteensä epäiltyjä rattijuopumustapauksia on ollut 211. Viime vuonna epäiltyjä rattijuopumuksia oli Jyväskylässä vastaavaan aikaan yhteensä 156.

Jyväskylässä 9-tiellä liikennepoliisiyksikön partiota vastaan tuli maanantaina aamupäivällä kaksi ajoneuvoa, joiden molempien nopeudeksi mitattiin 119 km/h. Nopeusrajoitus oli alueella 70km/h. Molemmille kuljettajille tehtiin huumepikatesti. Kuljettajia epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, ja koska heillä kummallakaan ei ollut ajo-oikeutta, myös kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Lauantaina liikennepoliisiyksikkö valvoi Jyväskylässä ja sen ympäristössä järjestettyä autojen kokoontumisajoa. Se oli vilkas ja pitkäkestoinen tapahtuma, jossa töitä riitti aamukolmeen saakka.

Tapahtuman ohessa sunnuntain puolella yökahden jälkeen moottoripyöräpoliisi mittasi moottoripyöräilijälle Jyväskylän Rantaväylällä 176 km/h nopeuden rajoituksen ollessa 70 km/h.

Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Hänet määrättiin ajokieltoon.

Sunnuntaina riitti myös kiirettä tien päällä. Näistä vaarallisin tapaus oli nelostiellä Joutsassa ajanut raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja, joka ei pysynyt ajokaistallaan.

Valveutunut kansalainen soitti tästä hätäkeskukseen, ja poliisi ehti pysäyttää ajon ennen kuin pääsi sattumaan pahempaa. Kuljettaja puhalsi reilusti törkeän rattijuopumuksen rajan ylittävät lukemat ja hänet määrättiin ajokieltoon.

Poliisin tietoon on tullut, että ainakin Tampereella Kissanmaalla alakouluikäisten lasten puhelimissa Whatsapp-sovelluksessa kiertäisi karkaushaaste. Haasteessa lapsia kehotetaan menemään piiloon vanhemmiltaan, ja jos vanhemmat soittaisivat katoamisesta hätänumeroon ja poliisi aloittaisi etsinnät, voisi saada kuvansa lehteen.

– Viranomaisten hälyttämisellä apuun ei saa leikkiä. Pyydämme vanhempia keskustelemaan asiasta vakavasti lasten kanssa. Pienten lasten etsintöihin suhtaudutaan aina vakavasti ja isoilla resursseilla. Jos poliisi etsii lasta turhaan haasteen takia, jonkun oikeasti hädässä olevan avunsaanti voi viivästyä. Katoamisella ei saa leikkiä, yleisjohtaja, komisario Pauli Hursti sanoo.