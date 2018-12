Äänekoskelainen Jakotec kokoaa LVI-tekniikan saman konepellin alle yhdeksi keskukseksi – keksintö on jo käytössä jyväskyläläisissä puukerrostaloissa

Puurakentamisen yleistyminen avaa uusia tulevaisuudennäkymiä, sanoo Jakotecin toimitusjohtaja Sami Salmela.

Hän johtaa yritystä, joka suunnittelee ja valmistaa talotekniikan tuotejärjestelmiä Äänekoskella. Jakotec tuottaa veden, lämmön ja viilennyksen jakeluun, säätöön sekä mittaamiseen suunnattuja tuoteratkaisuja ja menetelmiä. Eri valmistajien LVI-tekniikan varusteet ja liitokset keskittyvät hyvin huollettaviin talotekniikkaelementteihin tai pienempiin keskuksiin.

Jakotecin lattia-, katto- ja seinäkeskuksia sekä useampaa asuntoa palvelevia talotekniikkaelementtejä käytetään rakennettaessa erityisesti kerrostaloissa, rivi- ja pientaloissa sekä toimitilarakentamisessa.

– Jakotecin pitkälle esivalmistettu talotekniikka sekä langaton ohjaus ja säätötekniikka tukevat erityisesti teollista puurakentamista. Tehdasvalmisteisia kytkentävalmiita tuotteita käytetään sekä uudisrakentamisessa että korjausrakentamisessa, Salmela kertoo.

Tuotteiden tekninen sisältö tehdään Suomessa. Keskukset tuotteistetaan ja valmistetaan Jakotecin tiloissa Äänekoskella.

– Talotekniikkaelementeissä koko tekniikka on valmiina ja langaton järjestelmä testattuna. Näin työmaalla asennustyön ergonomia paranee ja käyttöönotto helpottuu. Tuotteistaminen on mahdollistanut pitkälle viedyn esivalmistusasteen ja myös testaamisen tehdasolosuhteissa, sanoo Salmela.

Jakotecin keskuksia on Jyväskylässä esimerkiksi Puukuokassa ja KOASin puutaloissa. Porrashuoneisiin sijoitettuina lämmön ja veden jakeluun sekä mittaukseen liittyvät asiat voidaan tarkastaa asunnon ulkopuolelta.

Salmelan mukaan etuina ovat energiatehokkuus, tilankäyttö ja helpompi kunnossapito.

– Tuotteistus on joustavaa ja ennakoivaa. Rakentamisessa toteuttajat vaihtelevat. Tehokas tilankäyttö ja putkistoreititykset saavutetaan teollisilla tuoteosilla. Jakotec on työkalu suunnittelijoille ja rakentamisen ammattilaisille. Esimerkiksi Puukuokka rakennettiin vaiheittain ja keskusten sisältö vaihtelee. Niissä tekniikkaa on eri valmistajilta, mutta toiminnallisesti lopputulos on sama, selittää Salmela.

Massiivipuurakenteisten puukerrostalojen rakennuttamiseen erikoistunut konsulttiyritys Jwood ky johti arvostusta saaneen Puukuokan rakentamisen. Konnevedeltä käsin toimivan yrityksen toimitusjohtaja Jouni Liimatainen kertoo, että Puukuokka edustaa tehdasvalmisteista moduulirakentamista. Moduulit rakennettiin sisätiloissa.

– Meillä on pitkä historia yhteistyöstä Jakotecin kanssa. Sen jakokeskukset ovat kooltaan pieniä ja pitkälle varustettuja saapuessaan työmaalle. Ne vaativat vain vähän tilaa. Taustalla on tarkka tarveanalyysi, jonka perusteella keskukset saavat sisältönsä, Liimatainen sanoo.

Etuna on se, että putkistoihin tarvitaan vain vähän liitoksia ja nekin tehdään asuntojen ulkopuolelle. Se lisää Liimataisen mukaan turvallisuutta ja helpottaa sekä huoltoa että ylläpitoa.

Puurakentaminen tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet myös langattoman tekniikan hyödyntämiselle, Liimatainen sanoo.

– Langattomat informaatiojärjestelmät tarjoavat asumiseen lisäarvoa tuovaa teknologiaa. Puurakentamisen vahvuus on myös muuntojoustavuus. Se sallii muuttuvan asumisen käytön talon elinkaaren aikana.