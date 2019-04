Äänekoskelle ei tule uutta kartonkikonetta – Metsä Board parantaa nykyisiä konelinjoja

Metsä Group julkisti viime perjantaina suunnitelmat lähes kahden miljardin euron investoinneista, joista suurin on Kemiin kaavaillun uuden biotuotetehtaan suunnittelun aloittaminen. Äänekoskella petyttiin investointilistaan, sillä siitä puuttui uusi kartonkikone, jota on toivottu pitkään Metsä Boardin Äänekosken-tehtaalle.

Kysyimme Metsä Boardin viestinnästä, mitä hankkeelle kuuluu. Viestintäjohtaja Marjo Halonen välitti sähköpostilla yhtiön viralliset vastaukset Keskisuomalaisen kysymyksiin:

Äänekoskella on odotettu kovasti, että Metsä Board investoisi uuteen kartonkikoneeseen. Investointi ei kuitenkaan ollut vielä perjantaina julkistetulla listalla. Onko uusi kartonkikone edelleen suunnitelmissa Äänekoskelle ja milloin siitä tehdään mahdollisesti päätöksiä?

– Eri vaihtoehtoja on kartoitettu, mutta suunnitelmissa ei ole tällä hetkellä rakentaa uutta kartonkikonetta millekään tehdaspaikkakunnalle. Kartonkituotantoa tullaan keskipitkällä aikavälillä kasvattamaan pienillä ja keskisuurilla investoinneilla, jotka parantavat nykyisten konelinjojen tehokkuutta.

Metsä Board on hankkinut Äänekoskelta maavaihdolla Hiskinmäen entisen lukion ja sen naapurissa sijaitsevan urheilutalon omistukseensa. Alueen pinta-ala on 2,74 hehtaaria. Millaisia suunnitelmia Metsä Boardilla on maa-alueen ja kiinteistöjen suhteen?

– Kiinteistökaupat ovat normaalia teollisuusalueen ja sitä ympäröivien alueiden kehittämistä, jolla varmistetaan tehtaan toimintaedellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen.