Äänekosken Pro Nemus -vierailukeskus palkittiin esimerkillisenä rakennuskohteena

Äänekoskelle viime vuonna valmistunut Metsä Groupin Pro Nemus -vierailukeskus palkittiin perjantaina vuoden 2018 esimerkillisenä rakennuskohteena.

Palkinnon jakoi Keski-Suomen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit K-S RIA ry, joka nostaa vuosittain Jyväskylän Rakennusmessujen yhteydessä julkisuuteen rakentamisen laadulta hyviä ja esimerkillisiä kohteita. Yhdistys toimii rakennusinsinöörien, -arkkitehtien, miljöösuunnittelijoiden ja rakennusmestareiden ammatillis- aatteellisena edunvalvojana. Palkintoja on myönnetty vuodesta 1982 alkaen.

Vuoden 2018 esimerkillisen rakennuskohteen valintaa päätettäessä painotettiin ekologisia arvoja, koska ilmaston lämpeneminen koskettaa meitä kaikkia. Palkitsijoiden mukaan huomionarvoista on myös se, että kohteen uniikki tilataideteos on valittu muotoilualan opiskelijoille suunnatun installaatiokilpailun tuloksena. K-S RIA haluaa tuoda samalla esille, miten merkittävässä roolissa on taiteen yhdistäminen osaksi rakennusta.

Pro Nemus -vierailukeskus Äänekosken biotuotetehtaan kainalossa on uudenlainen metsäkokemus, jossa puuta ja puupohjaisia materiaaleja on hyödynnetty sekä rakentamisessa että rakennuksen yksityiskohdissa.

Yhdistämällä virtuaalitodellisuutta, aitoa luontoa ja elämyksellisyyttä Pro Nemus kertoo metsäteollisuuden mahdollisuuksista ja siitä, kuinka suomalainen puu muuntuu erilaisiksi tuotteiksi. Vierailukeskuksen näyttelypisteillä voi tutustua muun muassa biotuotetehtaan ekosysteemiin, metsäteollisuuden tuotteisiin ja niiden matkaan maailmalle sekä käydä virtuaalimatkoilla Metsä Groupin tehtailla.

Kerto LVL -elementeistä rakennettu vierailukeskus on arkkitehtuurinen referenssi Metsä Groupin puutuotteista. Kerto LVL -pilarit ja -palkit sekä käsitellyt vaneripinnat on jätetty näkyville osaksi näyttelykokonaisuutta. Kerto LVL on havupuuviiluista liimaamalla valmistettu järeä palkki- ja puulevytuote.

Rakennuksen aulaan sijoitettu tilataideteos on valmistettu havusellusta ja se luo mielikuvan kulotetusta metsämaasta ja uudesta alustasta. Teoksen ovat suunnitelleet Aalto-yliopiston opiskelijat.

Palkintoperustelujen mukaan rakentamisprosessissa on huomioitu esimerkillisesti Terve talo -kriteerit muun muassa tekemällä rakennuksen runko kokonaan sääsuojan alla. Tämä yhdessä puuelementtituotannon kanssa mahdollisti seitsemän kuukauden rakentamisajan.

Pro Nemus avattiin kesäkuussa 2018. Se on tarkoitettu Metsä Groupin kutsumille vieraille, kuten metsänomistajille, asiakkaille, opiskelijoille ja muille sidosryhmille.

Vierailukeskuksen pinta-ala on noin tuhat neliötä. Sen on suunnitellut UKI Arkkitehdit Oy. Rakentamisprosessia johti Fimpec Oy ja urakoitsijana toimi Rakennustoimisto Alonen Oy.