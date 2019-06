Äijälänrantaan tulee uusia asumisoikeusasuntoja – osassa huoneista avautuu näkymä Jyväsjärvelle

TA-Yhtiöihin kuuluva TA-Asumisoikeus Oy rakennuttaa Jyväskylän Äijälänrantaan uusia asumisoikeusasuntoja. Ansaritie 1:een rakennetaan seitsemänkerroksinen kerrostalo, johon tulee 33 asuntoa. Rakennuksen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2020 maaliskuun lopulla.

Asunnot ovat kooltaan 43,5–70,5-neliöisiä ja ne ovat kaikki kaksioita tai kolmioita. Osassa asunnoista on näkymä Jyväsjärvelle.

Piha-alueelle tulevat leikki- ja oleskelualueet sekä parkkipaikka. Autopaikkoja on saatavilla myös erillisellä paikoitusalueella. Kiinteistöstä tulee savuton.

Jyväskylän keskusta on Jyväsjärven toisella puolella, ja sinne on matkaa rantaraittia pitkin noin neljä ja autolla noin viisi kilometriä. Asuinalueella on lähikauppa ja päiväkoti.

Rakennuskohteen urakoitsijana on YIT Suomi Oy Jyväskylä ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtipalvelu Oy.

Asumisoikeusasunto on asumismuoto, jossa rakennuttajayhtiö omistaa asunnon, mutta asukkaalla on asumisoikeus. Asukas voi asua asunnossa niin kauan kuin haluaa.

TA-Yhtiön tiedotteen mukaan asumisoikeuden saa, kun asukas maksaa 15 prosentin osuuden asunnon hankintahinnasta asumisoikeusmaksuna. Asukas maksaa käyttövastiketta kuukausittain, mutta maksu on alhaisempi kuin alueen yleinen vuokrataso.

Jos asukas muuttaa pois, hän saa saa asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna.

Talon omistaja ja huoltoyhtiö huolehtivat kiinteistön kunnosta.