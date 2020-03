Öljymarkkinoiden myllerrys ajaa Yhdysvaltojen liuskeöljytuottajia ahtaalle – Venäjä raottaa ovea yhteistyölle Opecin kanssa

Viikonloppuna alkaneessa öljymarkkinoiden hintasodassa nähtiin tiistaina liennytyksen merkkejä. Venäjän energiaministeri Alexander Novak sanoi tv-kanava Rossija 24:lle, ettei Venäjä sulje ovia yhteistyölle öljyntuottajamaiden järjestö Opecin kanssa, vaikka sopua Opecin ehdottamista tuotannon leikkauksista ei syntynyt.

– Se ei tarkoita, ettemmekö voisi tulevaisuudessa tehdä yhteistyötä Opecin ja Opecin ulkopuolisten tuottajamaiden kanssa, Novak sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Novak varoitti samalla, että Venäjällä on mahdollisuudet kasvattaa omaa öljyntuotantoaan jopa 500 000 tynnyrillä päivässä.

Venäjä oli vielä pari päivää sitten jyrkkänä ja yllätti perjantaina kaikki ilmoittamalla, ettei hyväksy Opecin esitystä tuotannon vähentämisestä. Välirikosta käynnistyi markkinoilla myllerrys, jonka kaltaista ei ole nähty sitten vuoden 1991 Persianlahden sodan.

Opecin suurin tuottaja Saudi-Arabia oli perustellut ehdottamaansa 1,5 miljoonan tynnyrin leikkausta tuotantoon koronaviruksen vaikutuksilla kysyntään.

Kun ehdotus Venäjän vastahangan takia kaatui, aloitti Saudi-Arabia hintasodan ilmoittaen, että se luopuu jo aiemmin sovituista rajoituksista ja laskee öljynsä hintaa useilla dollareilla tynnyriltä. Saudiöljyn tuotanto kasvatetaan rajusti yli 12 miljoonaan tynnyriin päivässä.

Jo valmiiksi laskussa ollut öljyn hinta rysähti enimmillään jopa 30 prosenttia ja veti pörssit mukanaan laskuun ympäri maailman. Vaikutus näkyi tiistaina dramaattisesti viikonlopputauolta palanneessa Moskovan pörssissä, jossa kurssit rojahtivat heti kättelyssä kaupankäynnin alussa yli kymmenellä prosentilla. Myös rupla on heikentynyt voimakkaasti.

Kaasu kallistui, kun öljyn hinta laski

Suuria vaikutuksia voi näkyä myös Yhdysvalloissa, jos hintasota pitkittyy. Siellä viime vuosina voimakkaasti kasvanut oma öljyntuotanto voi kääntyä nopeasti laskuun, jos öljymarkkinoiden myllerrys sysää hinnat pitemmäksi aikaa alemmalle tasolle, sanoo raaka-ainemarkkinoihin perehtynyt Fortumin toimitusjohtajan neuvonantaja Vesa Ahoniemi STT:lle.

Amerikkalaisen liuskeöljyn tuotantokustannukset ovat niin korkeat, ettei tuotanto nykyisellä hintatasolla ole kannattavaa. Markkinoilla näytetään nyt yleisesti odottavan, että tuotanto Yhdysvalloissa vähenee. Koronaviruksen johdosta oletus on, että öljyn kysyntäkin jää tänä vuonna pienemmäksi.

– Markkinoilla uskotaan, että öljyn tuotanto laskee Yhdysvalloissa. Jos sekä öljyä että kaasua tuottavia lähteitä suljetaan, vähentää se kaasun tuotantoa. Tämä voi vaikuttaa kaasun hintaan myös Euroopassa, ja sitä kautta sähkön hintaan, Ahoniemi sanoi.

Amerikkalaiset öljyjätit selviytyvät hintojen laskusta, mutta tilanne on toinen monilla pienillä öljy-yhtiöillä. Monet pienet liuskeöljyn tuottajat ovat velkaisia ja saavat lainaa pankeilta vain niin kauan, kun ne saavat öljystään tuotantokustannukset ylittävän hinnan. Kun öljytuotanto on suurelta osin keskittynyt harvaan asutuille alueille, voivat paikalliset vaikutukset kasvaa suuriksi. Vaalivuonna se voi tietää ongelmia presidentti Donald Trumpin pyrkimyksille pysyä vallankahvassa.

Venäjä yhä koukussa öljyssä ja kaasussa

Venäjän energiapolitiikkaa tutkiva Helsingin yliopiston apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkkynen arvioi STT:lle että Venäjän päätös irtautua tuotannon leikkauksista on voi perustua Venäjän haluun näyttää valtaansa Opecille. Se on myös ollut huolissaan, että liuskeöljyn tuottajat pääsevät valtaamaan entistä enemmän markkinoita.

Venäjällä tuotantokustannukset ovat arviolta 20–30 dollaria tynnyriltä, eli selvästi enemmän kuin Saudi-Arabian noin viisi dollaria, mutta edelleen tuntuvasti halvemmat kuin Yhdysvalloissa.

Vaikka Venäjä on uhonnut selviytyvänsä alhaisen öljyn hinnan oloissa vaikka vuosia, on maan talous kuitenkin edelleen täysin riippuvainen öljystä. Puskurirahastoja on viime vuosina kasvatettu taas, mutta hallinnon kansansuosio on vaakalaudalla, jos luvattuja sosiaalisektorin uudistuksia ei saada.

– Eivät rahastot loputtoman pitkää pudotusta kestä, Tynkkynen sanoi.

Samalla Venäjän ongelmaksi muodostuu se, että sen talous on vuosien puheista huolimatta edelleen erittäin riippuvainen öljystä ja kaasusta. Käyttämättömät öljyvarannot ovat lisäksi yhä hankalammin ja kalliimmin saavutettavissa paikoissa, arktisilla alueilla tai Siperiassa.

– Venäjän talous ja sen politiikan valinnat ovat hyvin rajattuja, kun se on niin kiinni öljyssä ja kaasussa. Se on ainoa sektori, millä Venäjällä on vaikutusvaltaa ja vipuvoimaa. Siksi se voi tehdä toimia, jotka eivät välttämättä ole kokonaisuuden tai naapurien kannalta hyviä, Tynkkynen sanoi.