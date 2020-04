Öljyn hinta jatkaa sukeltamistaan – Euroopan pörssit avautuivat nousuun öljymarkkinoiden ryminästä huolimatta

Pohjanmeren Brent-öljyn hinta on jatkanut sukeltamistaan vajoten liki 17 prosenttia 16 dollariin tynnyriltä. Myös Yhdysvaltojen WTI-viitelaadun hinta lähti nousupyrähdyksen jälkeen uuteen laskuun. Brent-laatu on ollut viimeksi yhtä halpaa vuonna 1999, ja hinta on laskenut viikossa noin 40 prosenttia.

Kesäkuussa toimitettava WTI pyrki kaupankäynnin alussa Aasiassa nousemaan, mutta nousu tyrehtyi ja kääntyi kahdeksan prosentin laskuun. Kauppaa käytiin 10,65 dollarin tynnyrihintaan.

WTI:n toukokuussa toimitettava öljy teki maanantaina ennennäkemättömän sukelluksen, kun sen hinta vajosi yli 40 dollaria miinukselle. Tuottajien oli toisin sanoen maksettava, jotta kukaan suostuisi ottamaan vastaan heidän öljyään. Ostajia on tässä tilanteessa vaikea löytää, kun varastot ovat täynnä ja öljyn kulutus on koronakriisin seurauksena romahtanut.

WTI:n hinta on ollut varasto-ongelmien seurauksena erityisen kovassa paineessa, koska sitä toimitetaan yhdessä paikassa Yhdysvalloissa. Paine on myöhemmin levinnyt koskemaan myös Pohjanmeren Brent-laatua, vaikka sen toimituksissa ei ole yhtä pahaa pullonkaulaa.

Markkinoilla odotetaan, että öljyn hinta pysyy alamaissa kunnes koronakriisin mukanaan tuomat eristystoimet ja matkustusrajoitukset päättyvät.

Hintakriisiä on pahentanut Saudi-Arabian ja Venäjän välinen hintasota. Ne ja muut suuret öljyntuottajat pääsivät aiemmin huhtikuussa yhteisymmärrykseen toimista hintaromahduksen pysäyttämiseksi ja sopivat, että tuotantoa leikataan liki 10 miljoonalla tynnyrillä päivässä.

Sopimus ei kuitenkaan ole tuottanut toivottua tulosta, ja hinnat ovat jatkaneet syöksyään. Leikkausta ei pidetä riittävän suurena, jotta se kompensoisi öljyn kysynnän romahduksen.

Elisa lähti pörssissä nousuun

Öljymarkkinoiden ryminä ei kuitenkaan näyttänyt tarttuvan arvopaperipörsseihin, jotka avautuivat Euroopassa pienen nousun merkeissä.

Lontoon pörssin FTSE 100 -indeksi oli noin prosentin nousussa, samoin Frankfurtin Dax.

Helsingissä nousussa oli teleyhtiö Elisa , joka kertoi kasvaneesta liikevoitosta ja ilmoitti pitävänsä näkymänsä ennallaan. Kurssi oli aamupäivällä noin 4,5 prosentin nousussa. Yleisindeksi oli aamupäivällä noin 1,4 prosentin nousussa, hieman alle 8 000 pisteen lukemissa.

Wall Streetin avausta ennakoivat futuurit olivat loivasti plussan puolella.