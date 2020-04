Öljyn hinta sukelsi taas, kun toiveet Opec-sovusta himmenivät

Öljyn hinta on jälleen lähtenyt reippaaseen laskuun maanantaiaamuna. Öljyntuottajamaiden Opec-ryhmän neuvottelut Venäjän ja muiden ei-jäsenten kanssa lykkääntyivät, mikä heikensi markkinoilla toiveita nopeasta ratkaisusta hintaongelmaan.

Yhdysvaltain markkinahinta putosi Aasian kaupankäynnin alettua 7,8 prosenttia ja kansainvälinen markkinahinta 6,2 prosenttia.

Öljyn hinta on pudonnut pohjamutiin viime viikkoina, kun tuotantoa on lisätty samaan aikaan kun koronavirus on romahduttanut kysynnän.

Viime viikon lopulla hinta lähti nousuun alkuviikon pohjalukemista, kun Venäjä ja Saudi-Arabia ilmoittivat olevansa valmiita neuvottelemaan öljyntuotannon leikkaamisesta.