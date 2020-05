210  000 kotitaloutta ja yritystä hakenut pankeilta lainahelpotuksia

Kahden kuukauden aikana jo 210 000 suomalaista kotitaloutta ja yritystä on hakenut pankeilta lyhennysvapaata lainoihinsa, kertoo Finanssiala. Henkilöasiakkailta on tullut 180 000 hakemusta ja yrityksiltä 30 000.

Finanssialan mukaan merkittävä osuus hakemuksista on ehditty jo käsitellä ja hyväksyä. Lyhennysvapaiden lisäksi lainoihin on tehty lyhennysohjelman kevennyksiä, lainoja on yhdistelty ja niihin on tehty muita järjestelyjä, joilla lainanhoitokuluja on saatu alennettua.

Finanssialan pääekonomisti Veli-Matti Mattila muistutti, että pankit joutuvat kuitenkin edelleen arvioimaan riskit.

– Joustojen antamisen edellytys on, että asiakkaalla ei ole ollut ongelmia velanhoidon kanssa ennen kriisin puhkeamista ja pankki arvioi lainanhoitokyvyn riittäväksi myös kriisin jälkeen, hän sanoi tiedotteessa.