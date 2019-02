30-vuotias Michelin-ravintolan kokki ja keittiömestari palasi kotiin Jyväskylään ja perusti lounasravintolan joka tarjoaa gurmeeta

Jyväskyläläisellä keittiömestari Aapo Pulkkisella, 30, on vaikuttava ansioluettelo. Mies voitti jo parikymppisenä hopeaa Chaîne des Rôtisseurs -järjestön kansallisessa Vuoden nuori kokki -kilpailussa.

Kilpailumenestys avasi ovet niin Michelin-ravintola Oloon kuin Pinellaan, yhteen Suomen vanhimpaan yhtäjaksoisesti toimivaan ravintolaan.

Kun Pulkkinen muutti takaisin kotiseudulleen Jyväskylään, keittiömestarin osaamista tarvittiin ravintola Harmoonin käynnistämisessä ja Le Qulkurin konseptin luomisessa.

– Jokin viehätys siinä on, että saa olla rakentamassa uutta alusta asti. Mutta ykkösjuttu on se, että tarvitaan huipputiimi. Kukaan ei voi tehdä yksin mitään, Pulkkinen korostaa.

Puolitoista vuotta sitten Aapo Pulkkisella oli jälleen edessä uuden ravintolan lanseeraus, mutta tällä kertaa oli kyse omasta yrityksestä. Ravintola Hox on lounasravintola, joka tarjoaa lisäksi cateringpalveluja. Tiloista löytyy myös vuokrasauna.

Pulkkinen ei kokenut vieraaksi hyppäämistä fine dining -puolelta lounaisiin, sillä lounasruokaakin voi tehdä uudella otteella.

– Ideana on tarjota gurmeeta lounaan hinnalla. Fine diningin puolelta tulevat muun muassa laadukkaat raaka-aineet ja se, että kaikki tehdään alusta alkaen itse. Pääruoka myös tarjoillaan lautas­annoksina pöytiin.

Laadukkaan lounaan mahdollistavat hyvät suhteet liha- ja kalatukkureihin, jotka tarjoavat kohtuuhinnalla raaka-aine-eriä, joista Hoxissa ollaan kiinnostuneita.

Pulkkinen ei epäröi tarttua uusiin kokeiluihinkaan. Haastattelupäivänä lounasravintolassa tarjoiltiin itse tehtyä tofua.

– Asiakkaat ovat hyvin laatutietoisia ja haluavat terveellistä ruokaa, jossa on hyvät proteiininlähteet. Monella asiakkaalla on ruoka-aineallergioita tai muita ruokarajoituksia. Asiakkaat ovat yllättyneet, kun olemme tehneet heille varta vasten keittiön yllätyksen.

Yrittäjän aika on nykyisin kortilla, sillä lounasajan jälkeen kutsuvat catering-keikat muun muassa yritysten tiloissa. Välillä Pulkkinen pakkaa mukaansa tarvikkeet ja lähtee pitämään kokkikoulua tai järjestää ruokaelämyksiä tehden esimerkiksi neljän ruokalajin menun yksityiskodin keittiössä.

– Cateringpuoli samoin kuin lounaspuolikin ovat lähteneet todella hyvin liikkeelle. Cateringissa haluamme erottua sillä, että teemme korkeatasoista ruokaa ja tarjoamme sen rennolla otteella.

– Jos catering nousee edelleen, joudumme rakentamaan oman cateringkeittiön. Lisäksi tarvitsisimme jo nyt keittiömestarin ja kokkeja, Pulkkinen kertoo suunnitelmistaan.

Tällä hetkellä yrittäjä nauttii monipuolisesta tekemisestä ja siitä, että jokainen päivä on erilainen.

– Ravintola-alalla olen aina tottunut tekemään pitkiä päiviä, joten yrittäjän arki ei siitä juuri eroa. Kun työhönsä suhtautuu intohimolla, sitä jaksaa paremmin, Pulkkinen sanoo.

Hox laajentaa omaan leipomoon

Keittiömestari Aapo Pulkkinen on saanut yrittäjäkumppaniksi toisen paluumuuttajan kondiittori-leipuri Vilppu Hännisen, 33.

Miehet avaavat toukokuussa Savelaan Hox Bakeryn, joka keskittyy aluksi konditoriatuotteiden valmistamiseen lähinnä hotelli- ja ravintolasektorille sekä ravintola Hoxin omiin cateringtilaisuuksiin. Myös yksityisasiakkaat voivat tilata leipomolta tuotteita.

Hännisellä on vahva osaaminen konditoria-alalta. Hän on kisannut konditoriamaajoukkueessa ja saavuttanut kakkossijan Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa. Taustalla on myös pitkä työkokemus yhdessä Suomen johtavassa konditoriayrityksessä Bakery pH7 Oy:ssä.

– Tyylini on moderni ja vahvuuteni on erityisesti suklaan käsittely. Omassa leipomossa teemme kaiken alusta alkaen aidoista raaka-aineista. Emme käytä esimerkiksi mousse- tai kreemijauheita vaan keitämme kaikki pohjat itse. Käytämme myös aitoa suklaata eikä kuorrutesuklaita.

Pulkkisen mukaan oli etuoikeus saada Vilppu Hänninen takaisin Jyväskylään.

– Olisi upeaa saada tänne lisääkin muun muassa jyväskyläläistaustaisia kokkeja, jotka ovat menestyneet maailmalla.