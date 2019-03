5000 ihmistä löysi töitä Go Onin kautta – näiden alojen osaajille töitä piisaa

Henkilöstöpalvelualalla työntekijöiden kysyntä noudattelee työmarkkinoita yleensäkin. Tällä hetkellä suurin tarve on koneistajille, hitsaajille, a la carte -kokeille sekä tietysti it-alan osaajille.

Alan kasvun uskotaan jatkuvan tänäkin vuonna, mutta viime vuoden huimaan, noin 20 prosentin kasvuun tuskin ylletään.

Henkilöstöpalveluita tuottava Go On Yhtiöt tarjosi vuonna 2018 valtakunnallisesti töitä 5 000 tekijälle.

– Keski-Suomessa työllistimme 600–700 ihmistä, tänä vuonna tavoite on 800. Jyväskylässä tapahtuu neljäsosa ketjumme toiminnasta, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Salminen.

Jyväskylässä työskentelee 12 ihmistä, ja koko maassa yhtiöllä on henkilöstössä 64 työntekijää 20 paikkakunnalla.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) mukaan alan viime vuoden tammi–marraskuun liikevaihdosta 86 prosenttia syntyi henkilöstövuokrauspalveluista.

Salmisen mukaan alan asiakkaissa on paljon yrityksiä, joiden toiminta pyörii projektiluontoisesti. Jos esimerkiksi aloitetaan vuoden kestävä projekti, niin silloin ei uskalleta lähteä hakemaan vakinaista työvoimaa, vaan vuokrataan.

– Se työ, minkä yritykset joutuisivat tekemään rekrytoinnin eteen on varsin suuri. Yritysasiakkaat ulkoistavat rekrytoinnin meille, jolloin he voivat keskittyä omaan ydinosaamiseen, Salminen kertoo.

– Pyrimme löytämään pitkiä työsuhteita, ja jotkut ovat saattaneet olla jopa kuusikin vuotta saman asiakkaan palveluksessa.

Tänä päivänä vuokraus on osa rekrytointipolkua, jonka kautta osaava ja työyhteisöön sopeutuva työntekijä saatetaan vakinaistaa.

– Meillä on myös vakituisessa työsuhteessa olevia osaajia, joita vuokraamme yritysasiakkaiden tarpeen mukaan. Esimerkkinä on uusi iso nelivuotinen kumppanuus tapahtuma- ja messutyöntekijöiden toimittamisesta Jyväskylän Paviljongille. Tämä halusi paikallista palvelua, ja me vastasimme siihen tarpeeseen.

Alan kehityskohteista Salminen panostaisi erityisesti koulutukseen ja perehdytykseen. Hän kokee, että yhtiön tehtävä on motivoida osaajia kokeilemaan vaihtoehtoja työelämässä. Hyviä kokemuksia tulee, kunhan motivaatio on kunnossa.

– Meiltä löytyy monenlaisia työtehtäviä laajasta asiakaskunnastamme, tunnemme kentän ja osaamme ohjata oikeaan suuntaan työelämässä. Panostamme laajasti asiakasyrityksissä työskentelevien perehdytykseen ja työelämävalmiuksiin, Salminen sanoo.

– Kaikilla työnhakijoilla ei välttämättä ole valmiuksia esimerkiksi ansioluettelon tekemiseen. Olemmekin kehittäneet avoimen CV-Koneen verkkosivuillemme kaikkien työnhakijoiden avuksi ja olemme tyytyväisiä jokaisesta työllistyvästä ihmisestä, jatkaa yhtiön myyntijohtaja Juha Kalajanniska.

Helmikuun puolivälissä Elinkeinoelämän keskusliitto EK tiedotti, että tänä vuonna henkilöstöpalvelualan tulevaisuuden näkymät ovat laimentuneet.

– Ketjun liikevaihto oli viime vuonna 35 miljoonaa euroa. Pystyimme kasvamaan hieman enemmän kuin koko muu toimiala, Salminen sanoo.

Salmisen mukaan syynä on, että viime vuonna usean toimialan yrityksillä olivat hyvät kasvunäkymät.

– Kun meidän yritysasiakkaat tarvitsivat lisäresursseja henkilöstöpuolella, niin meillä riitti toimintaa. Uskon talouden pysyvän hyvällä tasolla tänäkin vuonna. Katsomme tällä hetkellä 2–3 vuoden päähän tulevaisuuteen.