79 vuotta alan kokemusta yhteen – kokeneet kiinteistönvälittäjät vastaavat koventuneeseen kisaan yhteistyöllä

Kolme jyväskyläläistä kiinteistönvälitysyritystä yhdistää voimansa samoihin tiloihin ja saman brändin alle. Jaana Patrakka-Suomalan Suomala LKV, Pirjo Puttosen Asuntokeskus Puttonen LKV ja Pekka Kolarin Keski-Suomen Oma Koti LKV toimivat jatkossa yhdessä Asuntokeskus Suomala LKV:ssä.

– Olemme partnereita, Patrakka-Suomala sanoo.

Hän ja Puttonen aloittivat yhteistyön jo vuosi sitten, Kolari tuli mukaan tällä viikolla.

– Hyvin on mennyt. Asiakkaat ovat kokeneet yhteistyön hyväksi, Puttonen kertoo.

Hän houkutteli mukaan Kolarin, joka on pyörittänyt yritystään pitkään yksin.

– On piristävä uusi asia, että pääsee yhteistyöhön arvostettujen kollegojen kanssa. Tuntuu, että tässä saa uutta virtaa, Kolari sanoo.

Kolmikko on erittäin kokenut: Puttonen on toiminut kiinteistönvälittäjänä 37 vuotta, Kolari 32 ja Patrakka-Suomala 10 vuotta. Kaikki ovat suorittaneet myös YKV- eli ylemmän kiinteistönvälittäjätutkinnon. Tutkinto on selvästi laajempi kuin LKV-tutkinto.

Toimistossa on kolmikon lisäksi yksi kiinteistönvälittäjä.

– Tarkoitus on palkata lisää välittäjiä, mutta emme lähde kosimaan ketään kilpailijoita. Meillä ei ole kiire, Patrakka-Suomala korostaa.

Jyväskylässä on viime aikoina nähty muutamien välittäjien siirtymisiä kiinteistönvälitysliikkeiden välillä. Tuoreimpana pakkaa sekoittaa markkinoille ryminällä tullut Bo LKV, joka on saanut houkuteltua välittäjiä muilta toimijoilta.

Kokeneet välittäjät pitävät normaalina sitä, että tulokas ravistelee markkinoita.

– On brändi mikä tahansa, se kuitenkin ratkaisee, miten väittäjä tekee työnsä, Patrakka-Suomala sanoo, ja kaksi muuta haastateltavaa nyökyttelee mielipiteelle.

– Loppujen lopuksi kaikki ratkaistaan asiakkaiden kanssa kasvokkain. Välittäjän pitää välittää, miten asiakkaan asia hoidetaan, Kolari huomauttaa.

– Se on tuntunut erityisen mukavalta, kun on myynyt saman omakotitalon kolmannen kerran, hän sanoo.

Myös Puttonen sanoo, että usein kiinteistönvälittäjä ”periytyy” asiakkaan perheessä seuraaville sukupolville.

Välittäjät odottavat Jyväskylän asuntomarkkinoiden pysyvän tasaisina, vaikka viime vuonna Jyväskylässä kauppamäärät yllättäen laskivat.

Jyväskylässä myytiin viime vuonna kiinteistönvälittäjien kautta 1 954 asuntoa, mikä on 251 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2017. Viime vuonna Jyväskylässä myydyistä asunnoista uusia oli 422 ja vanhoja 1 532.

Osa kiinteistönvälitysliikkeistä on kuitenkin kasvanut rivakasti. Suomala LKV lähes tuplasi liikevaihtonsa viime vuonna.

– Alkuvuosi on lähtenyt hyvin liikkeelle, vaikka tammikuu ei koskaan ole vuoden vilkkaimpia kuukausia, Puttonen kertoo.

Vanhojen asuntojen hintojen hän odottaa pysyvän tänä vuonna ennallaan. Isoja muutoksia ei ole viime vuosina nähty kokonaiskuvassa, mutta alueiden väliset hintaerot ovat kasvaneet. Sijainnin merkitystä on aina korostettu – nykyisin sen rooli on entistäkin suurempi.

Kolmikolla on nyt myynnissä yhteensä noin sata asuntoa. Mukana on myös uudiskohteita.

Kolari on erottunut sillä, että oman välitystoiminnan lisäksi hän laatii kauppakirjoja ihmisille, jotka ovat itse löytäneet asunnolle ostajan. Hänen mukaansa palvelu jatkuu myös uudessa yhteisössä.