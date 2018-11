Tampereella ilmestyvää Aamulehteä tehdään tänään esimiesvoimin, koska lehden toimitus marssi iltapäivällä ulos työpaikalta.

Lehteä kustantava Alma Media kertoi tänään, että Aamulehden yt-neuvottelut ovat päättyneet ja neuvottelujen tuloksena 11 ihmistä joutuu lähtemään. Kaikki vähennykset tehdään erosopimusten kautta. Lisäksi kuudelle ihmiselle löytyi uusi tehtävä uudelleensijoitusten tai toimenkuvamuutosten avulla.

Yt-neuvottelut koskivat yhteensä noin sataa Aamulehden toimituksen työntekijää, eli useampi kuin joka kymmenes joutuu lähtemään.

Aamulehden toimitus marssi vastalauseena ulos työpaikalta puoli yhden aikaan iltapäivällä. Toimitusosasto on ilmoittanut palavaansa töihin huomisaamuun mennessä, kertoo Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu.

Tuulensuun mukaan lehteä tehdään esimiesvoimin ja printtilehti ilmestyy huomenna.

"En ole koskaan nähnyt ihmisiä niin järkyttyneinä"

Aamulehden luottamushenkilö Sari Sainio pitää vähennysten määrää todella suurena.

– Meillä on hyvä yhteisö Aamulehdessä, ja olen ollut talossa pitkään, enkä ole nähnyt koskaan ihmisiä niin järkyttyneinä ja tolaltaan. Ihmiset ovat surullisia ja vihaisia, että työnantajan päätös oli niin kova.

Sainion mukaan toimitus on huolissaan siitä, miten käy journalismin laadun.

– Millä tavalla toimituksen johto on ajatellut työt järjestää niin, että laatu säilyy ja rima pysyy korkealla. Minun on vaikea nähdä, miten se tehdään.

Aamulehden toimitusosasto kertoo julkilausumassaan olevansa tyrmistynyt toimitukseen kohdistuvista vähennyksistä. Toimitusosaston mukaan tekijämäärän merkittävä väheneminen näkyy väistämättä myös sisällössä.

Viime vuosien yt-neuvottelujen seurauksena toimituksen henkilömäärä on jo aiemmin supistunut useilla kymmenillä henkilöillä.

– Toimitusosastossa pelätään, että pirkanmaalaisten mahdollisuudet saada riittävästi ja riippumattomasti tietoa eri aloilta vaarantuu, julkilausumassa sanotaan.

Vastaava päätoimittaja Tuulensuu myöntää, että toimituksella on ollut raskaita viikkoja.

– Niistä huolimatta toimitus on tehnyt normaaliin tapaansa erinomaista työtä.

Se näkyy erityisesti digitilausten määrässä, joka kehittyy Tuulensuun mukaan suotuisasti.

– Tällaisten toimenpiteiden ja muutosten nimenomainen tarkoitus on varmistaa se, että me pystymme myös tulevaisuudessa harjoittamaan kestävää julkaisu- ja liiketoimintaa, jonka ytimessä on pirkanmaalaisen maksavan asiakaan palveleminen.

Neuvottelujen alussa ilmoitettu enimmäisvähennys oli 17 henkilötyövuotta. Yt-neuvottelujen alkamisesta kerrottiin lokakuun alussa. Alma Consumerin johtaja Kari Kivelä perusteli tuolloin neuvotteluita valtakunnallisen sanomalehtimainonnan laskulla.

Järjestelyjen jälkeen Alma Media kirjaa vuoden 2018 neljännen vuosineljänneksen tulokseen arviolta 0,5 miljoonan euron kulun.