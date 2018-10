Aamulehdessä aloitetaan yt-neuvottelut, voivat johtaa 17 henkilötyövuoden vähennykseen

Aamulehden toimituksessa alkavat yt-neuvottelut, jotka koskevat yhteensä noin sataa ihmistä. Aamulehden henkilökunnan määrä saattaa vähentyä enimmillään 17 henkilötyövuodella.

Neuvottelut koskevat toimituksellista henkilöstöä. Pahimmassa tapauksessa Aamulehden toimitus voisi siis pienentyä lähes viidenneksellä.

– Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Aamulehti on onnistunut vahvistamaan asemaansa Tampereen markkina-alueella. Sen tavoittavuus on kasvanut, mutta valtakunnallinen printtimainonta on edelleen laskenut, sanoo Alma Consumerin johtaja Kari Kivelä tiedotteessa.

Myös STT:lle Kivelä perustelee yt-neuvotteluita valtakunnallisen sanomalehtimainonnan laskulla.

– Vaikka alueellisesti Aamulehti on menestynyt aika hyvin, valtakunnallinen myynti on laskenut varmaan viimeiset 10 vuotta, Kivelä sanoo.

Lehden keskittyminen paikalliseen sisältöön on Kivelän mukaan tuottanut hyviä tuloksia ja siihen keskitytään yhä voimakkaammin myös jatkossa. Kivelä sanoo STT:lle, että vielä on ennenaikaista yksilöidä, miten paikalliseen sisältöön keskitytään käytännössä.

– On varmasti useampia vaihtoehtoja rinnakkain tarkasteltavana.

Neuvotteluissa käsitellään työnantajan suunnitelmia toiminnan tehostamisesta ja niiden toteuttamisen mahdollisista vaikutuksista henkilöstöön. Neuvotteluissa käsitellään muun muassa toimintojen uudelleenjärjestelyitä, toimenkuvien muutoksia ja siirtoja toisiin tehtäviin sekä mahdollisia uudelleenkoulutuksia irtisanomisten vaihtoehtoina.