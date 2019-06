Admicomin suuromistaja Matti Häll nousi Suomen pörssirikkaiden listalle

Jyväskyläläinen Matti Häll on noussut Suomen 50 pörssirikkaan listalle. Arvopaperi-lehden kokoamassa listauksessa Häll on 74 miljoonan euron pörssivarallisuudellaan sijalla 33.

Häll on viime vuonna Helsingin pörssiin listautuneen jyväskyläläisen järjestelmäkehitysyhtiö Admicomin suurin omistaja 38,1 prosentin osuudella. Häll on tänä vuonna myynyt yhtiön osakkeita miljoonilla euroilla.

Yhtiön osakekurssi on vajaassa 1,5 vuodessa yli nelinkertaistunut. Tiistaina iltapäivällä osake maksoi 42,30 euroa. Yleisöannissa helmikuussa 2018 hinta oli 9,80 ja henkilöstöannissa 8,85 euroa.

Admicom myy itse kehittämäänsä toiminnanohjausjärjestelmää yrityksille, joiden toimialana on talotekniikka, rakentaminen tai teollisuus. Pilvipohjaisten tietojärjestelmien kauppa on käynyt hyvin. Yhtiössä työskentelee yli 120 ihmistä, joista sata Jyväskylässä.

Pörssirikkaiden listan kärjessä ovat hissiyhtiön Koneen valtias Antti Herlin (3 866 miljoonaa euroa), Carcotecin Ilkka Herlin (1 223 Me), Niklas Herlinin perilliset (1 167 Me), Ilona Herlin (1 058 Me) ja Paasikivien suku (663 miljoonaa euroa).

Häll on listan ainoa keskisuomalainen. Saarijärveläislähtöiset Kokkilat ovat 51 miljoonan euron pörssivarallisuudellaan sijalla 42. Rakennusyhtiö SRV:n vaikeudet tuntuivat, sillä Kokkiloiden pörssiomaisuus pieneni vuodessa peräti 34 miljoonaa euroa.

50 suurimman pörssirikkaan listalle pääsi 46 miljoonan euron varallisuudella.