Afarak Group antoi tulosvaroituksen

Erikoismetalliseoksia valmistava Afarak Group on antanut tulosvaroituksen, joka johtuu ongelmista Mogalen sulaton toiminnassa Etelä-Afrikassa. Sulatolla on Afarakin mukaan ollut seisokkeja ja teknisiä ongelmia, kun jalostuslaitteistoa on rikkoontunut. Ongelmia on aiheutunut myös heikkolaatuisesta malmista, kohonneista energiakustannuksista ja randin vahvistumisesta.

Afarak on vaihtanut Mogalen sulattonsa johtoryhmää ja tekee sen liikearvosta 6,5 miljoonan euron alaskirjauksen viime vuoden loppuneljänneksellä. Uusi johtoryhmä keskittyy jatkossa toiminnan tehostamiseen ja kulujen leikkaamiseen. Yhtiö toteaa, että alaskirjaus vaikuttaa olennaisesti viime vuoden tulokseen.

Afarak julkistaa viime vuoden tuloksensa perjantaina.