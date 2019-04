Aftonbladet: Attendolla liian vähän työntekijöitä kahdessa hoivakodissa Ruotsissa – kaksi yöhoitajaa vastaa 50 vanhuksesta

Ruotsissa Attendon kahdessa hoivakodissa on havaittu puutteita vanhusten ja dementiaa sairastavien hoidossa, kertoo Aftonbladet. Attendo on saanut kritiikkiä sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaiselta (IVO), jonka mukaan kahdessa hoivayksikössä on liian vähän henkilökuntaa.

Aftonbladetin mukaan yksiköt ovat Attendo Rösegården Västeråsissa ja Attendo Bantorget Linköpingissä.

Lehti kertoo, että Rösegårdenissa on 52 muistisairasta vanhusta, joita hoitaa öisin vain kaksi työntekijää. Bantorgetissa puolestaan kaksi työntekijää hoitaa öisin 50:tä vanhusta, joista osa sairastaa dementiaa.