Ahti Ruoppila: Total Kiinteistöpalvelujen myynti on vastuuton päätös Jyväskylältä

SAK:n aluejohtaja, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Ahti Ruoppila pitää vastuuttomana ja lyhytnäköisenä Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöstä myydä Total Kiinteistöpalvelujen koko osakekanta.

– Se on ollut taloudellisesti kannattava yritys, hän sanoo.

Yrityksen toimialaan kuuluvat kiinteistönhoito ja huolto, siivous sekä turvallisuus ja valvonta.

– Yrityksen myynnin jälkeen Jyväskylän kaupunki on täysin ulkoisten toimijoiden varassa erittäin keskittyneillä markkinoilla. Siivous ja kiinteistönhoito ovat perinteisesti olleet aloja, joilla julkinen toimija on voinut työllistää osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä ja vähentää työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksia. Nyt se mahdollisuus on taas kaupungin keinovalikoimasta pois, toteaa Ruoppila.

– Päätös oli hätiköity eikä kaupunginvaltuustolla ollut mahdollisuutta vaikuttaa salaisena valmisteltuun asiaan. Yhtiön muuttaminen liikelaitokseksi olisi ollut varteenotettava vaihtoehto, jota ei riittävästi selvitetty.

Ruoppila sanoo pelkäävänsä, että tulossa on myös Total Kiinteistöpalvelujen työntekijöiden sopimusehtojen heikennyksiä, kun omistaja vaihtuu.

– Ostaja ei ole erityisen hyvässä huudossa palkansaajien keskuudessa, SOL Henkilöstöpalvelut Oy on lähimenneisyydessä muun muassa värvännyt vuokratyöntekijöitä lakon alaiseen työhön.