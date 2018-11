Aikaa on vain 24 tuntia – miten onnistuu opiskelijoilta yritysten liiketoiminnan kehittäminen?

Opiskelijoille käytännönläheistä kokemusta ja mahdollisuus verkostoitumiseen, yrityksille tapa saada uusia näkökulmia.

Innovate or die (innovoi tai kuole) on vuonna 2013 Jyväskylän Tiimiakatemialta alkunsa saanut vuosittainen innovaatiokilpailu, jonka tavoitteena on kaventaa korkeakouluopiskelun ja yritysmaailman välistä kuilua. Yrityksiä ja korkeakouluopiskelijoita tuodaan yhteen jo kuudennen kerran Jämsän Himoksella 14.–15. marraskuuta.

Tämän vuoden Innovate or die -innovaatiokilpailuun osallistuu yhdeksän eri yritystä ja 250 korkeakouluopiskelijaa seitsemästä eri korkeakoulusta ympäri Suomen. Mukana ovat muun muassa Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu.

Yritykset esittävät poikkitieteellisille viiden hengen opiskelijatiimeille oikean liiketoimintahaasteen, joka on ratkaistava 24 tunnissa. Parhaat ratkaisut palkitaan 1 000 euron suuruisella palkintorahalla.

– Innovate or die on opintokokonaisuus, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus päästä työskentelemään Suomessa toimivien yritysten kanssa ja sitä kautta kehittää yritysten tarjoamia tuotteita, palveluita ja toimintaa. Uskomme, että todennäköisyys uusien innovaatioiden ja ideoiden löytämiselle kasvaa, kun tiimeistä tehdään poikkitieteellisiä, tapahtuman projektipäällikkö Jari Savolainen sanoo.

Yrityksille kilpailuun osallistuminen on tapa saada virkeitä ajatuksia ja uusia näkökulmia luovuutta vaativiin liiketoimintahaasteisiin. Yhteistyö yritysten ja opiskelijoiden välillä jatkuu parhaimmillaan myös tapahtuman jälkeen. Tänä vuonna mukava ovat Berner, HKScan, Sanoma Lifestyle, Vianor, Puustelli, Atria, Caruna, Himos sekä Lehto Group.

– Innovate or die on eräänlainen käytännön tasolla toteutettava näyttötyö, jossa opiskelijat pääsevät osoittamaan tämänhetkisen osaamistasonsa. Tapahtumassa näytetyllä osaamisella ja siellä hankituilla kontakteilla saattaa löytää itselleen tulevaisuudessa vaikkapa työharjoittelupaikan, Savolainen sanoo.