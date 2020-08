Altian tulos koheni roimasti – matkustajamyynnin, viennin ja anniskelumyynnin sulut laskivat liikevaihtoa odotettua vähemmän

Alkoholijuomayhtiö Altian huhti–kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos nousi 8,9 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 5 miljoonasta eurosta. Liikevaihto laski 81 miljoonaan euroon vertailukauden 91,2 miljoonasta eurosta.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilän mukaan tärkeät myyntikanavat eli matkustajamyynti, vienti ja anniskelumyynti sulkeutuivat toisella neljänneksellä ja juomien liikevaihto laski koronapandemian aikana. Lasku ei kuitenkaan ollut yhtä merkittävää kuin ensimmäisellä neljänneksellä odotettiin.

Alkoholijuomien kulutuksen kausiluonteisuus vaikuttaa Altian liikevaihtoon ja kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas ensimmäisellä neljänneksellä osuus on pienempi, yhtiö kertoo.

Monopolien kasvu vahvaa

Tennilän mukaan Suomessa myynnin kasvu monopolissa ja päivittäistavarakaupassa sekä keskittyminen tuottojohtamiseen ovat kasvattaneet juomien kokonaismyyntiä ja parantaneet kannattavuutta.

Ruotsissa kokonaismyynnin kasvua on tukenut väkevien alkoholijuomien vahva myynti sekä markkinaosuuksien kasvu strategisesti tärkeissä gini-, rommi- ja liköörikategorioissa. Norjassa kehitys on ollut vahvaa kaikissa kategorioissa.

– Monopolien volyymikasvu on ollut ennätyksellisen suurta kuluttajien siirtäessä ostoksiaan näihin kanaviin. Kehityksemme monopolikanavassa on ollut vahvaa, ja väkevien alkoholijuomien liikevaihdon kasvu on noussut kaksinumeroisiin lukuihin kaikissa monopolimaissa, Tennilä sanoo tiedotteessa.