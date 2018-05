Amazon blokkaa australialaiset kansainvälisiltä sivustoiltaan uuden lain takia – valikoima pienenee huomattavasti

Australialaiset kuluttajat eivät heinäkuusta lähtien enää pysty tekemään ostoksia verkkokauppajätti Amazonin kansainvälisillä sivustoilla. Syynä Amazonin päätökseen on Australian tuore verolaki, jolla pyritään parantamaan paikallisten kauppiaiden asemia kilpailussa monikansallisia internetjättejä vastaan.

Amazon kertoi torstaina blokkaavansa australialaisasiakkaat kansainvälisiltä sivustoiltaan. Sen sijaan australialaiset joutuvat käyttämään viime vuonna perustettua Amazonin Australian-sivustoa, jolla on tarjolla paljon vähemmän tuotteita.

Australiassa on astumassa voimaan verolaki, joka vaatii ulkomaisia verkkokauppiaita lisäämään kaikkiin tuotteisiin 10 prosentin veron. Tähän asti vero on pitänyt lisätä vain yli 1 000 Australian dollarin (650 euron) ostoksiin. Muutoksella pyritään tasoittamaan kilpailutilannetta australialaisten ja ulkomaisten kauppiaitten kesken, sillä paikallisten kauppiaiden on perittävä vero kaikista myymistään tuotteista.

Amazon katsoi muutoksen aiheuttavan sille kohtuuttoman hallinnollisen taakan.

– Vaikka olemme pahoillamme harmista jota tämä voi aiheuttaa asiakkaillemme, meidän on täytynyt arvioida tämän lainsäädännön toimivuutta maailmanlaajuisena yrityksenä jolla on monia verkkosivuja ympäri maailman, Amazon sanoi tiedotteessaan.

Amazon kertoi laajentavansa australialaissivustonsa valikoimaa neljällä miljoonalla tuotteella lievittääkseen päätöksensä vaikutuksia. Australialaisten käytössä oleva valikoima supistuu silti tuntuvasti, sillä Australian Amazon-sivulla tuotteita on noin 60 miljoonaa, kun esimerkiksi Yhdysvaltain Amazonissa niitä on noin 500 miljoonaa.

Australian valtiovarainministeri Scott Morrison puolusti uutta lakia.

– Hallitus ei pyytele anteeksi sitä, että se varmistaa monikansallisten yritysten maksavan reilun veron täällä Australiassa, Morrison sanoi.