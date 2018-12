Amazon törsää miljardi dollaria kehittääkseen uuden Game of Thrones -ilmiön – suoratoistopalvelut hulluttelevat nyt rahalla voittaakseen Netflixin

Suoratoistopalvelujen yleistyminen ei enää ole uutinen. Uutta on kuitenkin se jättivolyymi, jolla suora­toistopalveluiden suurimmat yhtiöt ovat ryhtyneet myös tuottamaan sisältöjä, siis ohjelmia ja elokuvia.

Mutta mitä se suoratoisto oikein on? Se tunnettiin ennen nimellä ”video on demand” ja se tarkoittaa tv-ohjelmien ja elokuvien välittämistä verkossa.

Perinteiset teatterit ja tv-kanavat ovat siis saaneet haastajan.

Palvelujen tarjoajilta tilataan joko kokonainen sisältöpaketti tai yksittäisiä ohjelmia. Suomessa tarjoajia ovat muun muassa Via­play, Netflix, HBO Nordic, Amazon Prime Video, C More, Elisa Viihde, Ruutu ja Spotify.

Suoratoistoon perustuvat jakelu­kanavat eivät ole enää kovin pieniä toimijoita. Esimerkiksi Netflixillä on tilaajia yli 125 miljoonaa.

Luonnollista on, että elokuvantekijöiden kerma seuraa rahan käryä. Nuoret Oscar-voittajat Alfonso Cuarón (tunnetaan elokuvasta Gravity), Barry Jenkins (Moonlight) ja Damien Chazelle (La La Land, Ensimmäisenä kuussa) sekä veteraanit kuten Ridley Scott, Martin Scorsese, David Fincher ja Woody Allen tekevät nyt elokuviaan suoratoistopalveluille kuten Netflixille, Amazonille ja Apple TV:lle.

Uusin Hollywood on suoratoistopalveluissa. Ja palveluista Netflix porskuttaa kaukana edellä ajaen kilpailijat riskeihin.

Verkkokauppa Amazon on perinteisesti dominoinut tavaroiden vähittäismyyntiä. Nyt siitä on kuitenkin tullut janoinen ja se on Netflixin jäljillä suoratoistopalvelunsa Amazon Videon kehittämisessä.

Yhtiö käyttää peräti miljardi dollaria kehittääkseen uuden Game of Thrones -ilmiön kiinalaisen tieteiskirjan pohjalta.

The Three-Body Problem on kiinalaisen tieteiskirjailijan Cixin Liun romaani. Kirjailija on jo saanut arvonimen ”Kiinan Arthur C. Clarke”. Jopa Yhdysvaltain edellinen presidentti on kirjailijan huomioinut. Liusta toivotaan uuden Star Wars -ilmiön lähdettä. Tai Game of Thronesin.

Amazon Videon tuotantosiipi Amazon Studios ottaa projektissaan ison riskin. Kolmen kauden Three-Body Problem -sarjan budjetiksi miljardi dollaria on järjetön. Amazon tähtää kiinalaisella aiheella – ja Kiinan markkinoiden tuella – suoraan megasarjaan, johon kuuluvat Star Wars, Game of Thrones ja Taru sormusten herrasta.

Amazon-tuotantona on syntymässä myös sankari Aragornin alkuvaiheista kertova Taru sormusten herrasta -saagan esiosa eli prequel. Se nytkähtää liikkeelle 500 miljoonalla dollarilla. ­Oikeudet 2000-luvun superilmiön jatkolle maksoivat paljon.

Suoratoistopalvelut eivät kehittele kärsivällisesti. Ne haluavat välittömästi isoiksi.

Puolalaisen kirjailijan Andrzej Sapkowskin teoksiin pohjaava pelisarja The Witcher sijoittuu keskiajan fantasiaversioon ja kertoo yliluonnollisia voimia omaavista hirviönmetsästäjistä. Netflix on valmistelemassa ensi vuoden julkaisua varten kahdeksanosaista The Witcher -sarjaa, jonka pääosassa on Supermania aiemmin esittänyt Henry Cavill. Budjetti ei ole tiedossa, mutta sen on arveltu liikkuvan jossain 50 miljoonan dollarin tienoilla.

Damien Chazelle on tekemässä uutta sisältöä myös Apple TV:lle. Viimeksi mainittu on ilmoittanut sijoittavansa miljardi dollaria omiin tuotantoihinsa.

Netflixin toistaiseksi tänä vuonna julkaisemat 33 elokuvaa ovat saaneet 300 miljoonaa katsojaa ympäri maailmaa. Se ei ole vielä valtava tulos, kun ottaa huomioon elokuvien määrän. Mutta riskejä otetaan etenkin jatkossa.

Suoratoistopalvelut tähyävät suoraan huipulle. Jokainen haluaisi uuden Game of Thronesin.

Jotkut ovat päässeet jo lähelle. Malleina toimivat nyt ja jatkossa Hulun feministinen dystopiasarja Handmaid’s Tale, Youtuben oma tuotanto, Karate Kid -jatko Cobra Kai, Amazon Studiosin tuottama, Philip K. Dickin romaanin perustuva The Man in the High Castle ja Netflixin Orange is the New Black.