Amer Sports ostaa urheiluvaatebrändi Peak Performancen

Amer Sports on hankkinut urheiluvaatebrändi Peak Performancen koko osakekannan ja yhtiön liiketoiminnan tanskalaiselta muotiyritys IC Groupilta. Kauppahinta on 1 900 miljoonaa Tanskan kruunua eli noin 255 miljoonaa euroa, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Yrityskauppa on määrä saada päätökseen kesän aikana.

Peak Performance sijaitsee Tukholmassa. Yrityskaupan myötä yhtiön noin 300 työntekijää siirtyvät Amer Sports -konsernin palvelukseen.

Nasdaq Helsinkiin listatun Amer Sportsin kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat muun muassa Salomon, Wilson, Atomic ja Suunto.