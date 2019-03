Amerikkalainen pizzajätti kompastui Tanskassa

Amerikkalaisen pizzaketju Domino's Pizzan maihinnousu viikinkien maille on saanut nolon lopun. Ketjun ravintolat Tanskassa kertovat puhelinvastaajissaan, että ravintolat on suljettu, koska Tanskan-yhtiö on mennyt konkurssiin.

Myös ketjun verkkosivu Tanskassa on suljettu.

Vaikeudet alkoivat, kun iltapäivälehti B.T. viime syksynä kertoi, että monissa Domino's-ravintoloissa on ollut ongelmia elintarvikehygienian kanssa.