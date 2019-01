Teknologiajätti Applen tulosvaroituksesta lähtenyt kurssilasku on jatkunut tänään Aasian markkinoilla. Tokiossa yleisindeksi painui 2,3 prosenttia pakkaselle ja erityisesti Applen kanssa yhteistyötä tekevät teknologiayhtiöt saivat siipeensä. Kyocera laski 3,3 prosenttia, Sharp 4,2 ja Sony neljä.

Kurssit olivat laskussa myös Sydneyssä, Soulissa ja Taipeissa, mutta Hongkong ja Singapore ylsivät niukasti plussan puolelle.

Applen yllätyksenä tullut tulosvaroitus oli aiemmin Wall Streetillä syössyt yhtiön pörssikurssin 10 prosentin laskuun. Yhtiön markkina-arvosta hupeni päivässä 75 miljardia dollaria (yli 65 miljardia euroa).

Vielä viime syksynä Applen osakkeiden yhteenlaskettu arvo liiteli yli 1,1 biljoonassa dollarissa, mutta on nyt laskenut lähes 40 prosenttia ja painunut selvästi alle 700 miljardin. Apple oli vielä muutama kuukausi sitten maailman arvokkain yhtiö, mutta on nyt jäänyt Microsoftin , Amazonin että Googlen emoyhtiö Alphabetin taakse, kertoo Financial Times.

Kiinalaiset ostavat kotimaista

Applen lasku lähti siitä, kun yhtiö kertoi puhelintensa odotettua heikommasta menekistä Kiinassa ja kehittyvissä maissa. Lisäksi Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota aiheuttaa ongelmia.

Kyseessä oli Applen ensimmäinen tulosvaroitus kuuteentoista vuoteen. Applen ongelmat herättivät huolta, että myös monet muut Kiinan markkinoilla toimivat amerikkalaisyhtiöt voivat olla vaikeuksissa, ellei maiden välistä kauppasotaa saada loppumaan.

Kiinan markkinoita tutkivan China Market Research Groupin Benjamin Cavender arvioi, että Applen ongelmat ovat liitettävissä maan yleiseen kehitykseen. Applen puhelimet ovat kalliita, joten asiakkaat harkitsevat tarkkaan ennen kuin ostavat.

– Totuus on, että Huawei tekee laadukkaita tuotteita, jotka joissakin tapauksissa ovat Applen puhelimia kehittyneempiä. Kauppasota saa kiinalaiset asiakkaat myös ajattelemaan, että kotimaisia tuotteita pitäisi suosia.

Kiinan kasvava kansallinen itsetunto heijastuu myös kuluttajien käyttäytymiseen, Cavender arveli.

– Kuluttajat katsovat kiinalaisia merkkejä ja huomaavat, että niiden tuotteet ovat laadukkaita ja hyvin suunniteltuja ja vastaavat tarpeisiini. Miksi sitten ostaisin ulkomaisen tuotteen?