Ariterm taipui vastatuulessa konkurssiin – saarijärveläinen yhtiö ja koko bioenergia-ala ovat olleet jo useita vuosia vaikeuksissa

Lämmityskattiloita ja –järjestelmiä Saarijärvellä valmistava Ariterm Oy jätti perjantaina konkurssihakemuksen Keski-Suomen käräjäoikeuteen.

Aritermin ja sen sisaryhtiön Ariterm Service Oy:n palveluksessa Saarijärvellä on yhteensä noin 70 työntekijää. Yhtiöiden toimitusjohtajan Petteri Korpiojan mukaan heistä noin 10 jatkaa Ariterm Servicellä, joka huoltaa lämpölaitoksia.

Noin 60 työntekijää on siis menettämässä työnsä, jos Aritermin toiminnalle ei löydy jatkajaa. Konkurssitilanteessa työntekijöiden työt jatkuvat lakisääteisesti kaksi viikkoa.

Aritermin päätuotteita ovat olleet haketta, kierrätyspuuta ja pellettiä polttoaineenaan käyttävät lämpökeskukset ja niiden osat.

Koko bioenergia-ala on ollut viime vuosina suurissa vaikeuksissa Suomessa ja muuallakin Euroopassa. Korpiojan mukaan öljyn hinnan lasku sekä eri maiden energiapoliittiset linjaukset ovat vaikeuttaneet myös Aritermin liiketoimintaa.

– Nyt konkurssi oli ainoa vaihtoehto, kun kevään myynti jäi puoleen tavoitteesta ja asiakkaamme ovat pitkittäneet investointipäätöksiään. Kaikki tehtiin, mitä voitiin, mutta kassa loppui, Korpioja totesi perjantaina.

Korpiojan mukaan energiayhtiöt ovat Suomessa jääneet odottamaan uuden hallituksen linjauksia siitä, miten puun polttoa kohdellaan verotuksessa. Yhtiölle tärkeillä Ruotsin markkinoilla vaikuttivat siellä uusiutuvan energian tukiin tehdyt heikennykset.

Viimeinen niitti Aritermille oli ison, lähes valmiiksi neuvotellun kaupan kariutuminen tällä viikolla. Jos se olisi toteutunut, yhtiö olisi Korpiojan mukaan toimittanut Venäjälle 20 lämpölaitosta.

– Se olisi merkinnyt yhtiön liikevaihdon kaksinkertaistumista nykyisestä ja töitä viideksi vuodeksi. OIisimme palkanneet tänne lisää väkeä, Korpioja sanoi.

Konkurssihakemuksen mukaan Aritermin velat ovat noin 4,95 miljoonaa euroa. Suurin velkoja noin 730 000 saatavalla on Finnvera Oyj. Suurimpien velkojien joukossa ovat myös muiden muassa Valtiokonttori, Verohallinto ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Aritermin konkurssihakemuksesta kerrottiin henkilöstölle keskiviikkona. Työntekijöiden pääluottamusmiehen Sami Tuomisen mukaan yhtiö oli kertonut jo matkan varrella työntekijöille talousvaikeuksista.

– Ulkoiset olosuhteet ovat olleet tosi vaikeat. On tultu vastaan ja yritetty päästä yhdessä eteenpäin. Jos olisi kaivauduttu poteroihin, ei varmaan olisi näin kauan pystytty jatkamaan, Tuominen sanoi.

Vaikka yhtiön vaikeudet olivat henkilöstön tiedossa, konkurssi oli isku, joka toi monille surua ja huolta.

Aritermin tiedotteen mukaan yhtiön hallitus ja johto toivovat, että liiketoiminnalle löytyy jatkaja, joka pystyisi hyödyntämään yhtiön vahvaa teknologiaa fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa.

Aritermin konkurssi on suru-uutinen myös koko Saarijärven kaupungille, jonka työttömyysaste on 13,3 prosenttia eli Keski-Suomen korkein.

– On tämä iso isku, koska Ariterm on täällä suurin yksityinen työllistäjä. Välttämättä tämä ei tarkoita 60:tä uutta työtöntä. Nyt ponnistellaan sen eteen, että toiminta voisi vielä jatkua. Seudun muissa metallialan yrityksissä on ollut työvoimapulaa, Saarijärven kaupunginjohtaja Timo Rusanen sanoi.