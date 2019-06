Aritermille ei ole vielä löytynyt jatkajaa – konkurssipesä työllistää 10 ihmistä ainakin heinäkuun loppuun asti

Lämmityskattiloita ja -järjestelmiä Saarijärvellä valmistaneelle Ariterm Oy:lle ei ole vielä löytynyt jatkajaa. Yhtiö hakeutui konkurssiin toukokuun lopulla.

– Ostotarjouksia ei vielä ole saatu, mutta kiinnostuneita asiakkaita on noin viisi, kertoo pesänhoitaja Jussi Laakkonen asianajotoimisto Fennosta.

– Työntekijäpuolella on pieniä virityksiä ostoja varten, mutta aika on ollut niin lyhyt, että vielä on vaikea sanoa mitään, sanoo työntekijöiden pääluottamusmies Sami Tuominen.

Pesänhoitaja Laakkosen mukaan yhtiön omaisuutta ei olla ainakaan vielä myymässä, vaan ensin halutaan seurata mahdolliset kokonaisjärjestelyt loppuun.

Lakisääteisesti työntekijöiden työt jatkuvat konkurssitilanteessa kaksi viikkoa. Perjantaina varmistui, että tämän viikon tiistaista eteenpäin konkurssipesä työllistää 10 henkilöä ainakin heinäkuun loppuun asti.

Aritermin ja sen sisaryhtiö Ariterm Service Oy:n palveluksessa Saarijärvellä oli yhteensä noin 70 työntekijää.

Pääluottamusmies Tuomisen mukaan yhtiö ei vielä tiedä, kuinka monta työntekijää lämpölaitoksia huoltava Ariterm Service tulee jatkossa työllistämään.

– Todennäköisesti henkilöstötarve on noin kymmenen ihmistä. Asia selviää tämän viikon aikana.

Tuominen kertoo noin kolmen viime viikon tunnelman olleen tilanteen huomioon ottaen positiivinen.

– Keski-Suomen Työ- ja elinkeinotoimisto sekä Saarijärven sosiaalipalvelut ovat olleet suuri apu ihmisille. Jokaiselle työntekijälle on järjestetty henkilökohtainen mahdollisuus käydä asioita lävitse, Tuominen kertoo.

Tuomisen mukaan muutamalle ihmiselle on jo tiedossa töitä, mutta moni joutuu pohtimaan alanvaihtoa tai opiskelemaan lähtemistä.

– Hitsarit esimerkiksi ovat työllistyneet, mutta itsellänikin on tässä nyt puolitoista kuukautta aikaa miettiä, mitä seuraavaksi tekisi, Tuominen sanoo.

Saarijärven kaupungintalolla järjestetään tiistaina tapaaminen, jossa on kymmenisen yritystä osallisena. Tuominen toivoo, että sieltä löytyisi töitä ihmisille.