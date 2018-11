Asiantuntija: Ostaja kyllä löytyy, kunhan yritys on myyntikunnossa ja aidosti myynnissä

Yritykset ovat asiakkaitaan varten. Jos yritys ei löydä yrittäjän ikääntyessä jatkajaa, asiakas joutuu etsimään palvelunsa ja tuotteensa muualta. Tästä tulee lisäkustannuksia, ylimääräistä työtä ja vaivaa.

Yrittäjän mielessä yrityksen toiminnan sammuminen voi tuntua oman työuran hukkaan heittämiseltä. Yhteiskunnan näkökulmasta kyse on aineettomien ja aineellisten omaisuuksien hukkaamisesta sekä työpaikkojen katoamisesta.

Suomen Yrittäjät käynnisti vuonna 2013 omistajanvaihdoshankkeen, jonka tavoitteena oli vauhdittaa omistajanvaihdoksia ja alueellisten omistajanvaihdostoimijoiden yhteistyötä.

Tätä työtä jatketaan nyt Omistajanvaihdosfoorumissa, jossa ovat mukana Suomen Yrittäjien lisäksi Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari, Finnvera, Business Finland, Fennia-konserni, Elo, Nordea, Danske Bank, Suomen Yrityskaupat, Uusyrityskeskukset ja työ- ja elinkeinoministeriö.

– Saimme vahvistettua yleistä tietoisuutta omistajanvaihdosten tärkeydestä, mutta edelleen on huoli siitä, että omistajanvaihdoksiin ei panosteta riittävästi, sanoo projektipäällikkö Mika Haavisto Suomen Yrittäjistä.

Tutkimusten mukaan yrittäjät kokevat usein, että jatkaja on hankala löytää. Mika Haaviston mielestä jatkajista ei ole pulaa.

– Puute on sen sijaan hyvistä, aidosti kaupan olevista yrityksistä. Pienissä yrityksissä ongelmana on se, että yrittäjän osaamista ei ole erotettu yrityksen osaamisesta. Ongelma on myös se, että omistajanvaihdosasiassa ei lähdetä liikkeelle lainkaan tai se viivästyy.

Osa yrittäjistä kokee yrityksen arvonmäärityksen haastavaksi. Haaviston mukaan kyse saattaa olla pikemminkin siitä, että arvonmäärityksen lopputulos on yrittäjälle pettymys.

– Yrityksen arvo ei ole se, paljonko yrittäjä on siihen panostanut vaan arvo määräytyy yrityksen tulevaisuuden tuloksentekokyvyn mukaan.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä yrittäjien ymmärrystä yritystensä arvon kehittämisessä. Tavoitteena on myös innostaa omistajanvaihdostoimijoita järjestämään kohtaamisia yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville ja sitä kautta kasvattaa yrityskauppojen määrää.

Yhtenä käytännön toimena toteutetaan Kasvu Openin valtakunnallinen Kohti yrityskauppaa -kehittämisohjelma.

– Haluamme myös tukea sovelluskehittäjiä, jotka kehittävät yhä tehokkaampia tapoja tuoda myyjät ja ostajat yhteen. Tällaisia sähköisiä ”yritystindereitä” onkin jo kehitteillä.

Pienikin tarvitsee jatkajaa

Keski-Suomessa yrityskauppoja tehdään hyvässä myötätuulessa. Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtajan Petri Salmisen mukaan vuodesta 2016 lähtien kauppoja on tehty vauhdilla ja useita kauppoja on parhaillaan vireillä.

– Tiettyä epävarmuuttakin on silti ilmassa. Maailmantalouden heilahdukset ja mahdolliset yritysverotuksen muutokset mietityttävät yrittäjiä, Salminen sanoo.

Keski-Suomen yrityskannasta valtaosa on pieniä yrityksiä, ja niiden omistajanvaihdoksia jarruttavat usein yrittäjien arkiset kiireet.

Kun kädet ovat täynnä päivittäistä tekemistä, omistajanvaihdoksen suunnittelu saattaa jäädä viime tinkaan.

Salminen on huolissaan etenkin pienten paikkakuntien yrittäjien ikääntymisestä. Seutukunnalle on kova menetys, jos alle kymmenenkin työntekijän yritys jää ilman jatkajaa.

Sen sijaan myönteisenä asiana Salminen näkee sen, että omistajanvaihdosten tueksi löytyy hyvin asiantuntija-apua ja tietoa.

– Maakunnassa on hyvä henki eri toimijoiden kesken ja aktiivista vuoropuhelua käydään eri tilaisuuksissa. Mutta varmasti enemmän paukkuja pitää löytää niiden pienten yritysten neuvontaan, joilla ei ole varaa hankkia yksityisiä palveluita.