Asuntojen hinnat nytkähtivät ylöspäin heinäkuussa ja kauppa kävi

Vanhojen osakeasuntojen kauppa piristyi ja hinnat kohosivat heinäkuussa. Tilastokeskuksen julkaisemien ennakkotietojen mukaan pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat nousivat 1,2 prosenttia ja muualla Suomessa 1,6 prosenttia kesäkuuhun verrattuna.

Jos asuntojen hintoja verrataan viime vuoden heinäkuun tilanteeseen, ovat pääkaupunkiseudun vanhat osakeasunnot kallistuneet 3,4 prosenttia. Muualla maassa hinnat ovat tulleet runsaan prosentin alaspäin.

OP:n ekonomisti Joona Widgrén sanoo konsernin asuntomarkkinakatsauksessa, että poikkeusvuosi ei olekaan aiheuttanut suuria muutoksia asuntomarkkinoilla vallitseviin trendeihin.

– Korona ei ole hintojen osalta ainakaan toistaiseksi muuttanut aiemmin nähtyä kehitystä. Suuremmissa kasvukeskuksissa hinnat nousevat, muilla alueilla hinnat laskevat, Widgrén toteaa tiedotteessa.

Vuodesta 2015 lähtien vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat nousseet pääkaupunkiseudulla 15 prosenttia, kun taas muualla Suomessa hinnat ovat keskimäärin laskeneet neljä prosenttia.

OP ennustaa, että asuntojen hinnat pysyvät Suomessa tänä vuonna viime vuoden tasolla.

– Jos (korona)tilanne ei heikkene merkittävästi, voi markkinoiden kehitys kääntyä positiivisemmaksikin, ekonomistit arvioivat.

Vanhojen osakeasuntojen keskimääräinen neliöhinta oli Helsingissä 4 556 euroa, Tampereella 2 586 euroa, Turussa 2 126 euroa ja Oulussa 1 829 euroa.

Maaseutumaisuus houkutellut kaupunkiasumista enemmän

Myös kauppojen määrä näyttää kasvaneen heinäkuussa. Rivitaloasuntoja myytiin kuusi prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kerrostaloasunnoissa kauppamäärät pysyivät viime vuoden tasolla.

Tiedot kauppamääristä perustuvat kiinteistönvälittäjien kautta tehtyihin kauppoihin.

OP:n mukaan vuoden toisella neljänneksellä on saatu viitteitä siitä, että koronatilanne on saanut ihmiset kaipaamaan tilaa ja rauhaa. Nettomuutto maaseutumaisiin kuntiin on voimistunut samalla kun kaupunkimaisten kuntien nettomuutto on heikentynyt.

Widgrénin mukaan koronan vaikutuksia voidaan kuitenkin arvioida vasta jälkikäteen.

– On kuitenkin hankala nähdä kaupungistumiskehitykselle loppua, hän sanoo.

Tilastokeskus kertoo myös heinäkuussa myydyn kerrostaloasunnon keskimääräisiä myyntiaikoja. Kiinteistönvälittäjien kautta tehdyissä kaupoissa keskimääräinen myyntiaika Helsingissä oli 58 päivää, Tampereella ja Turussa 62 päivää. Länsi- ja Itä-Suomessa keskimääräinen myyntiaika oli hieman yli 100 päivää.