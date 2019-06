Asuntokauppa käy yhä vilkkaana – pitkään rakennetusta kaupunginosasta kehittyi yksi Jyväskylän halutuimmista asuinalueista

Lähes neljännesvuosisadan rakenteilla ollut Lutakon kaupunginosa Jyväskylässä alkaa pikku hiljaa valmistua lopulliseen kuosiinsa. Lutakko on säilyttänyt hyvin vetovoimansa asunnon ostajien silmissä, ja asuntojen myyntiajat ovat keskimääräistä lyhyemmät, vaikka hintataso on suhteellisen korkea.

Lutakkoa rakentaneet Skanska ja YIT ovat kumpikin tehneet sinne noin 1 100 asuntoa. 29 Alueelle nousee vielä muutama talo, mutta sen jälkeen sen on täyteen rakennettu.

– Meillä on rakenteilla Lutakossa kolme taloa eli Spinetti, Menuetti ja Nuotti. Lisäksi aloittamatta on vielä kaksi tonttia, kertoo yksikönjohtaja Noora Sokero Skanskalta.

YIT on kertonut aiemmin, että sen osalta Lutakko on valmis ensi vuonna. Silloin yhtiö on tehnyt alueelle 35 kerrostaloa 24 vuodessa.

– Mielestäni Lutakolle asetettu päätavoite on toteutunut. Siitä on tullut viihtyisä kaupunginosa, jossa on laadukkaita asuntoja ja hyvät palvelut. Arkkitehtuurisesti onnistuneeseen lopputulokseen on vaikuttanut se, että aluetta on suunniteltu hyvässä yhteistyössä kaupungin ja maanomistajan kanssa, Sokero summaa.

Hänen mukaansa Jyväskylässä asuntorakentamisen painopiste siirtyy Lutakosta Kankaan alueelle, jonka rakentaminen on alkutekijöissään.

– Meillä on lisäksi jatkuvassa hakusessa Jyväskylästä alueita, joita kannattaisi kehittää ja rakentaa.

Nykyisin Lutakossa asuu noin 3 060 asukasta. Asuntokauppa käy vilkkaasti ja alueella on tarjolla sekä uusia että käytettyjä asuntoja.

– Minun kokemukseni mukaan käytettyjen kerrostaloasuntojen myyntiajat ovat Lutakossa Jyväskylän lyhimmät. Keskimääräinen myyntiaika on muutamia viikkoja, nopeimmillaan kaupat ovat syntyneet parissa päivässä, kertoo kiinteistönvälittäjä Vilho Eloranta Habitalta.

Hän asuu itsekin Lutakossa ja on erikoistunut asuntojen myyntiin alueelta.

– Lutakko on monella tapaa ainutlaatuinen alue Jyväskylässä. Se sijaitsee järven rannalla lähellä keskustaa ja lähes kaikista asunnoista on näkymä Jyväsjärvelle. Kävellessäni Schaumanin puistotiellä minulle tulee usein fiilis, että en ole Suomessa vaan jossain ulkomailla, Eloranta kuvailee.

Etuovi.com-sivuston mukaan Lutakossa oli keskiviikkona tarjolla 83 uutta tai käytettyä asuntoa. Niiden koot vaihtelevat 30 neliön yksiöistä 108,5 neliön asuntoon.

Omistusasuntojen pyyntihintojen haitari on noin 129 000–675 000 euroa.

– Myynnissä on tällä hetkellä eniten kaksioita. Kysyntää olisi taas eniten kolmioille.

Vilho Elorannan työnantaja Habita on toiminut Suomessa kolmekymmentä vuotta. Yksityisessä omistuksessa oleva yritys on laajentanut toimintaansa Eurooppaan ja muualle maailmaan.

Sillä on ulkomailla jo kymmeniä toimistoja. Seuraava toimisto avataan Ghanaan.

Habita on nimennyt Suomen toimistojen henkilökunnasta niin sanottuja ulkomaan edustajia, joista Eloranta on yksi. Heidän tehtävänään on auttaa ulkomailta asunnon ostoa suunnittelevia suomalaisia.

– Moni jyväskyläläinenkin suunnittelee asunnon ostoa ulkomailta. Suosituin kohde on Espanja. Olemme suunnitelleet, että aloitamme lähiaikoina myyntimatkojen järjestämisen Suomesta suosituimpiin kohteisiin ulkomaille, Vilho Eloranta sanoo.