Asuntolainat pienenivät Keski-Suomessa – Luottoa otettiin vähemmän kuin maassa keskimäärin, katso vertailusummat

Keskisuomalaisten Danske Bankin asiakkaiden ottamat asuntolainat ovat pienentyneet viime vuosina päin vastoin kuin muualla Suomessa. Viime vuonna maakunnassa otettiin lainaa asuntoa varten keskimäärin 68 000 euroa. Koko maassa vastaava luku oli noin 87 000 ja Uudellamaalla peräti 102 000 euroa.

Vielä kuusi vuotta aiemmin asuntolainaa otettiin Keski-Suomessa lähes yhtä paljon kuin maassa keskimäärin – reilut 80 000 euroa. Sen jälkeen keskisuomalaisten ottamat lainamäärät ovat koko ajan pienentyneet.

– Keskisuomalaisilla asuntovelallisilla jää siis rahaa käytettäväksi enemmän muuhun kulutukseen kuin muualla maassa, muistuttaa vähittäispankin johtaja Riikka Laine-Tolonen Danske Bankista.

Keski-Suomessa Dansken asiak­kaiden keskimääräinen lainanlyhennys oli viime vuonna 536 euroa ja koko maassa 557 euroa kuukaudessa. Uudellamaalla lainanlyhennyksiin kului 633 euroa.

– Suosittelemme nykyisin asiak­kaillemme, että lyhennyksen ohella kannattaa myös säästää. Esimerkiksi säästöjä kertyy yli 61 000 euroa, kun tallettaa kuukausittain 150 euroa 20 vuoden ajan ja saa tuottoa viisi prosenttia. Suuri summa kertyy pitkälti korkoa korolle ilmiön ansiosta.

Riikka Laine-Tolonen aloitti tanskalaisen Danske Bankin johtajana helmikuun alussa. Aiemmin hän työskenteli johtotehtävissä Nordeassa.

– Olen viihtynyt todella hyvin uudessa työssäni. Danskessa on hyvä pöhinä. Olemme pienempänä pankkina haastajan roolissa markkinoilla.

Laine-Tolosen johtama vähittäispankki on henkilö- ja pienyritysasiakkaita palvelevan yksikkö. Dansken markkina-osuus on noin kymmenen prosenttia ja pankilla on Suomessa reilut 600 000 henkilöasiakasta.

Danske Bank työllistää Suomessa noin 2 000 ihmistä. Yksikönjohtaja Tarja Airaksisen vetämässä Jyväskylän konttorissa työntekijöitä on 25.

– Toimimme nykyisin verkostomaisesti ja panostamme digitaalisiin palveluihin. Tarjoamme esimerkiksi neuvontapalveluja yli konttorirajojen.

Rahanpesua yrittävät rikolliset ovat pankeissa kasvava ongelma, ja ilmiö on tuttu myös Danske Bankissa. Suomessa pankki on tehnyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana tuhatkunta rahanpesuilmoitusta viranomaisille.

– Pankkien tehtävänä on tunnistaa asiakkaansa ja siksi mekin kyselemme asiakkailta paljon heitä koskevia tietoja. Toivoisin, että asiakkaat ymmärtävät, että kyse on heidän perusturvallisuudestaan, Riikka Laine-Tolonen sanoo.

Nuorten talousosaaminen on erityinen huolenaihe pankki­maailmassa. Danske Bankin teettämän tutkimuksen mukaan yli puolet nuorista kokee heidän taloustaitojensa olevan erittäin tai jokseenkin huonolla tasolla.

Perheen tulostaso vaikuttaa siihen, miten paljon kotona puhutaan rahasta. Pienituloisissa perheissä keskustellaan vähemmän kuin korkeampituloisissa.

– Vain puolet kokee koulussa oppineensa riittävästi talousasioista. Nuoret saavat tietoa raha-asioista erityisesti vanhemmilta, mutta toiseksi yleisin tiedonhankintakanava on internet, Laine-Tolonen kertoo.

Hän toivookin, että kouluissa talousasioiden opiskelu painottuisi rahan käytön opetteluun.

– Se tekisi oppimisesta nykyistä konkreettisempaa.