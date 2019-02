Atria possutuotteita vähittäiskauppojen hyllyille Kiinassa

Liha- ja ruoka-alan yritys Atria saa useita eri possutuotteitaan Kiinassa myös vähittäiskauppoihin keväällä. Kauppojen valikoimiin lähtee muun muassa sisä- ja ulkofileetä, sisä- ja kulmapaistia, kylkeä ja niskaa.

− Ensimmäinen pakaste-erä on lähetetty matkaan Atrian Nurmon tuotantolaitokselta tammikuun lopussa, kertoo Kiinan viennistä vastaava johtaja Markku Hirvijärvi tiedotteessa.

Possunlihat on vakuumipakattu. Pakkauksessa kerrotaan muun muassa, miltä tilalta Suomesta tuote on peräisin. Possunlihat saapuvat kauppojen hyllyille viimeistään toukokuun alkupuolella. Ensimmäiset tuote-erät ovat myynnissä Chongqingin ja Changshan kaupungeissa. Alueella on yhteensä noin 40 miljoonaa kuluttajaa.

Atria oli ensimmäinen suomalaisyritys, joka sai sianlihan vientiluvan Kiinaan vuonna 2017. Vienti on käynnistynyt yhtiön mukaan erittäin lupaavasti, ja suomalaista sianlihaa on ollut tarjolla kiinalaisissa ravintoloissa.

Kiinassa elintason nousun ansiosta sianlihan kysynnän kasvu on ollut tuntuvaa jo useita vuosia. Sika on ylivoimaisesti Kiinan suosituin lihalaji. Kiinassa syödään puolet maailman sianlihasta, noin 55 miljoonaa tonnia vuodessa. Possu on myös ehkä kaikkein olennaisin kiinalaisen keittiön raaka-aine ja tärkeä osa kiinalaista kulttuuria.

Tänä vuonna Atrian odotukset ovat erityisen isot, sillä Kiinassa on alkamassa sian vuosi. Kiinalaisessa kulttuurissa symboliikka sian ympärillä on erityisen kunnioittavaa ja antaa lupauksia siitä, että tämä vuosi on sianlihan kulutuksen kannalta erinomainen.