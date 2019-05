Hoivayhtiö Attendo sanoo toimittaneensa tänään viranomaisille selvityksen Keski-Suomen Muuramessa sijaitsevan hoivakoti Rantalan henkilöstötilanteesta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) oli huhtikuussa asettanut Attendolle 350 000 euron uhkasakon, koska Rantalassa ei ollut riittävästi hoitotyöntekijöitä.

Avi vaati Attendoa korjaamaan tilanteen tämän viikon torstaihin eli eiliseen mennessä. Lisäksi Attendon piti viimeistään tänään toimittaa aville selvitys Rantalan tilanteesta.

Attendo kertoi tänään STT:lle vain niukasti siitä, mihin toimiin hoivakodissa on ryhdytty. Yhtiön viestintäpäällikkö Ilona Sammaljärvi kuitenkin sanoi, että Rantalaan on rekrytoitu lisää henkilökuntaa.

– Sanotaan että tärkeimpänä, isoimpana asiana on ollut tämä henkilöstömitoitusasia, Sammaljärvi sanoi.

Avi vaati uhkasakon asettaessaan muun muassa henkilöstömitoituksen nostamista Rantalassa 0,6 hoitajaan asiakasta kohden. Avin mukaan hoivakodin henkilöstövajaus oli jatkunut useita kuukausia, mikä vaaransi asiakasturvallisuutta.

Sammaljärvi ei pystynyt perjantaina kertomaan, onko kaikki avin esiin nostamat epäkohdat nyt korjattu.

– Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että kyllä siellä on ihan konkreettisiin toimenpiteisiin ryhdytty.

Attendo kasvaa yhä kovaa vauhtia

Attendo myös esitteli tänään ensimmäisen vuosineljänneksen tuloslukunsa.

Yhtiön liikevoitto Suomessa jäi alkuvuonna viime vuoden vastaavaa jaksoa pienemmäksi, kun yhtiö joutui aloittamaan toimet parantaakseen hoivakotiensa laatua ja lisätäkseen henkilöstöä. Suomen toimintojen liikevoitto oli 116 miljoonaa kruunua (11 miljoonaa euroa), kun vuotta aiemmin voittoa kertyi 132 miljoonaa kruunua.

Koko konsernin oikaistu liikevoitto kutistui tammi-maaliskuussa 15 prosenttia ja oli 160 miljoonaa kruunua (15 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtaja Martin Tiveus totesi, että Suomessa käyty keskustelu vanhustenhoidon oloista on vaikuttanut yhtiön tulokseen. Attendon toiminta Suomessa on paineista huolimatta jatkanut laajentumistaan ja liikevaihto Suomessa kasvoi alkuvuonna 30 prosenttia. Alkuvuonna Suomeen avattiin 11 uutta hoitokotia, joissa on yhteensä 352 paikkaa. Lisäksi yhtiö on aloittanut yhdeksän uuden hoivakodin rakentamisen.

– Vaikka hidastamme investointitahtia nykyiseltä tasoltaan tasapainottaaksemme paremmin kasvua ja kannattavuutta, pidämme edelleen Suomea kiinnostavana ja tärkeänä kasvumarkkina, Tiveus sanoi tiedotteessa.

19 miljoonaa luvattu hoivan parantamiseen

Attendo joutui ryöpytykseen vanhustenhoidossa paljastuneiden puutteiden jälkeen. Se ilmoitti maalikuussa aloittavansa toimenpideohjelman parantaakseen Suomen hoivakotien laatua ja odottavansa, että kulut nousevat tänä vuonna noin 19 miljoonaa euroa. Yhtiö lupasi lisätä henkilöstöä hoivakodeissaan.

Viranomaiset ovat puuttuneet Attendon hoivakotien toimintaan eri puolilla maata. Kahden Attendon hoivakodin toiminta on viranomaispäätöksillä keskeytetty.

Tiveuksen mukaan yhtiö yrittää siirtää nousseita kustannuksiaan hintoihin, kun kuntien kanssa neuvotellaan uusia sopimuksia. Tänä vuonna hintojen nostamiselle ei ole juuri mahdollisuuksia, Tiveus totesi.

Attendo kommentoi Suomen vanhustenhoitokeskustelua todeten, että hoivakeskustelun jälkeen useimmat Suomen eduskuntapuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa lisätä henkilöstömitoituksia vanhustenhoidossa.

– Attendo toivottaa tämän tervetulleeksi, kunhan palveluntarjoajat saavat korvauksen nousseista kustannuksista, Attendo kirjoittaa osavuosikatsauksessaan.

Attendo huomauttaa, että Suomessa käytetään tuntuvasti vähemmän rahaa vanhustenhoitoon kuin muissa Pohjoismaissa.