Autoinsinööri suistui uralta ja innostui laserista – Maakunnallinen yrittäjäpalkinto keuruulaiselle HT Laserille

Maakunnallisen yrittäjäpalkinnon saajaksi on valittu keuruulainen HT Laser. Yritys palkittiin Keski-Suomen Yrittäjäjuhlassa lauantai-iltana Jyväskylän Paviljongissa.

Yrittäjäpalkinnon raati kiitti keuruulaisen HT Laserin tuoneen pioneerina Suomeen muun muassa laser- ja vesileikkausta ja luoneen näille kysyntää.

HT Laserin tarina alkaa jo vuosikymmenten takaa.

Alussa oli Tyyne-laser, koulutushanke ja ”uralta suistunut insinööri” Hannu Teiskonen.

Tuosta lähtötilanteesta on 30 vuodessa versonut yli 500 henkilöä työllistävä Teiskonen-konserni, jonka lippulaiva on Keuruulle pääpaikkansa ankkuroinut metalli­teollisuuden järjestelmätoimittaja HT Laser. Puhelimeen kannattaa vastata, vaikka numero olisi outo, viittaa Teiskonen elämäntyönsä alkuhetkeen.

– Työskentelin 1980-luvun lopulla Nokka-ryhmässä Tume Oy:ssä. Tekes teki Keski-Suomessa töitä laserteknologian käynnistämiseksi, ja Jyväskylän aikuiskoulutuskeskuksen ja Ammattikasvatushallituksen virittämälle yhteishankkeelle tarvittiin yrityskumppani. Sain sitten puhelun, että kiinnostaisiko. Laserista en tiennyt mitään, mutta lupasin tulla katsomaan.

Autoinsinööriksi kouluttautunut Teiskonen ”suistui uralta” ja vihkiytyi laseriin. Syksyllä 1989 syntyi Tyyne-hankkeen tarvitsema tuotannollista toimintaa harjoittava yritys, High Tech Lasertekniikka Oy eli HT Laser. Etuliite HT viittasi siis alkujaan muuhun kuin Teiskosen nimikirjaimiin.

– Tunsin löytäneeni oman juttuni. Olen utelias luonne, minulla on kova tarve saada hommat toimimaan, ja pistän itseni likoon. Tyynen starttipaukku oli kuitenkin kova: kun laitteisto oli saatu käyntiin elokuussa 1990, iski syyskuussa lama. Onneksi löytyi joitain asiakkaita, joille päästiin aloittamaan työt.

Teiskonen oli aina haaveillut yrittäjyydestä, mutta laserista hän myhäilee kuulleensa puhuttavan lähinnä Tähtien sodassa. Alku oli vaatimaton: apuna oli vain sittemmin edesmennyt vaimo ja käytössä vuokrakone Tyyne.

Koko maassa oli vasta pari laseria ja nekin yritysten omassa tuotantokäytössä. HT Laser taas tähtäsi alihankkijaksi, ja teknologian tunnetuksi tekemisessä riitti sarkaa.

– Vuonna 1991 ostimme oman koneen ja lähdimme omille poluille. Uskoimme laserin tulevaisuuteen. Vuosina 1993–94 metalliteollisuus alkoi toipua lamasta ja pääsimme mukaan kasvuun.

Nousuvireen Teiskonen toteaa jatkuneen vuoden 2008 lopun isoon rysäykseen asti. Tuolloin markkinat supistuivat hetkessä, ja yrityksen liikevaihto romahti alle puoleen.

– Vuosi 2009 tehtiin tappiota, mutta muuten on aina pinnitty edes niukasti plussalle. Meni kuitenkin pitkään, ennen kuin saavutettiin taas ”perustaso”. Viimeisimmät pari vuotta kasvu on ollut hyvää, kiitos maailmanmarkkinoilla menestyneiden asiak­kaiden – asiakkaammehan ovat pääasiassa suuria vientiyrityksiä.

Vaikka vaikeuksiakin on riittänyt, on Teiskonen Oy:n alle kasvanut vahva yritysryväs. HT Laser on noussut Keuruun suurimmaksi yksityiseksi työnantajaksi ja laajentanut Tornioon, Vieremälle, Mustasaareen, Tampereelle, Kaarinaan ja Lappeenrantaan sekä Puolan Poznaniin.

Tätä nykyä laserkoneita on koko maassa jo sadoittain. Oman yrityksensä valteiksi Teiskonen listaa muun muassa komponenttivalmistuksen, ketteryyden ja hajautetun toimintamallin – ”lähituote on lämpimänä asiakkaalla”. Tärkeää on myös teknologiakehityksen kärjessä pysyminen.

Juuri nyt HT Laserin Varissaaren hallissa on meneillään 3D-metallitulostimen asennus. Tällä saralla yritys ei Teiskosen mielestä ole ”puhdas pioneeri”, sillä laitteita on Suomessa jo 6–7. Meillä on kuitenkin tehokkain, hän kehaisee.

Edelläkävijöihin Teiskosen perustamat yhtiöt lukeutuvat myös kansainvälisissä rekrytoinneissa. HT Laserin työntekijät edustavat kymmentä kansallisuutta, ja kahvipöydissä turistaan ainakin yhtä monella kielellä.

– Ilman kansainvälisiä rekrytointeja kasvu ei olisi ollut mahdollista. Korostamme osaamista, emme kansallisuutta. Englannilla pärjätään aika pitkälle, ja kaikki tiedotteet tehdään suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Teiskonen kuvaa olevansa iloisen ylpeä maakunnallisesta yrittäjäpalkinnosta. Elämäntyötään tutkaillessaan hän näkee paljon positiivisia kokemuksia ja toivoo niitä jatkoonkin. Yhtiöissä on tehty sukupolvenvaihdosta, eikä 73-vuotias hallitusten puheenjohtaja enää tule töihin joka päivä.

– Perheyrityksessä aikuiset lapset ovat ottaneet vastuuta, ja itse voin nauttia elämästä ”nykyperheen” kanssa. Pienet lapset antavat voimaa – siinä ei jouda kolotuksia miettimään, hän virnuilee.

– Harrastukseni on aina ollut vuodenaikojen tarkkailu. Sekin käy nykyään kätevimmin keittiön ikkunasta!